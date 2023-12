Quién es ‘Manzana’, el cantante de RKT que llegó a Gran Hermano 2023

Este lunes, Gran Hermano 2023 tuvo su esperado regreso a la pantalla. El reality que ya lleva 11 temporadas en Argentina, debutó con grandes números de audiencia y un casting de participantes que ya generó polémica. El primer concursante en ingresar a la casa más famosa del país fue Federico Farías, un joven tucumano que ya tiene un número de seguidores importantes, tras haber protagonizado un hit musical.

Manzana o Big Apple, como es conocido e el mundo de la movida RKT, es un músico nacido en Tucumán. Federico lleva un tiempo instalado en Buenos Aires, desde haber conseguido popularidad por un tema que llegó a sonar en los boliches de todo el país. El hit “Que a pasao” tiene más de 25 millones de reproducciones en las plataformas digitales y continúa sumando.

Manzana es uno de los 22 participantes de Gran Hermano 2023.

Fue grande la sorpresa que se llevaron los concursantes de Gran Hermano al ingresar y ver que ‘Manzana’ era una de las personas que va a convivir con ellos durante estos meses. Sobre todo, los más jóvenes reconocieron con facilidad al joven y no hubo necesidad de que este se presente. De hecho, otro de los participantes confesó haber estado en un videoclip del músico.

El mensaje de Manzana antes de ingresar a Gran Hermano 2023

Es información revelada que los participantes de Gran Hermano pasan por unos días de aislamiento previo a su ingreso a la casa. En un hotel, los concursantes dejan de tener contacto con el exterior, ya sin sus dispositivos electrónicos ni acceso a redes sociales. Recién en el momento de la presentación, estos vuelven a ver a su familia, para despedirse de ellos y sumarse al reality.

Santiago del Moro hizo ingresar primero a Manzana a la casa de Gran Hermano 2023.

Antes de ingresar, Federico posteó una historia con un tinte de incógnita, revelando que algo se venía: "Sé que no estuve tan presente este tiempo, pero es que tenía algo muy secreto que no podía revelar, pero llegó el momento y espero que me apoyen en esta etapa tan importante para mí y en mi vida". Además, sumó: "Mamá voy a darlo todo para poder darte la casa que siempre soñaste y representar al Norte de la mejor manera".