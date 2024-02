El revés que sufrió Fátima Florez en la recaudación a días de un nuevo encuentro con Javier Milei

Fátima Florez y Martín Bossi pelean el liderazgo de la taquilla en la temporada teatral veraniega de Mar del Plata, y este jueves trascendió que la imitadora está sufriendo un revés en recaudación y recomendación boca a boca, que en los últimos días de enero se mostraron más favorables al mayor contrincante de la novia de Javier Milei.

Según el ranking que comparte AADET, entre el 22 y el 28 de enero, Fátima Florez logró mayor cantidad de espectadores que Martín Bossi, pero tuvo menos recaudación. Además, tanto la crítica especializada como las recomendaciones del público general favorecen al actor que pelea el primer puesto en la mencionada ciudad balnearia.

Martín Bossi lideró la recaudación teatral de Mar del Plata en la última semana de enero. Foto: Instagram @bossimartin.

"Fátima venía encabezando el ranking de AADET en Mar del Plata, y lo que me dijo un experto en teatro es que ella en la última semana se estancó y Bossi creció con el boca a boca", remarcó Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre) al hablar sobre el duelo por la taquilla entre Fátima Florez y Martín Bossi.

Luego, la periodista remarcó sobre el factor que estaría desfavoreciendo a a pareja de Javier Milei: "El show de Fátima no tuvo tan buen boca a boca como el de Bossi. Lo que me dijo alguien que vio los espectáculos y en quien confío porque es un crítico de teatro de hace más de 20 años, es que el show de Fátima no tiene un guion a la altura del talento de quien encabeza, y el de Bossi es un espectáculo redondo".

Fátima Florez mantiene su habitual poder de convocatoria, pero un boca a boca no del todo favorable. Foto: Télam.

Por otro lado, luego de que Jorge Lanata haya sugerido que Fátima Florez pudo verse beneficiada por la prensa a su alrededor por ser pareja del presidente Javier Milei, Marina Calabró subrayó que más allá de ese factor, la imitadora siempre ha sido una de las figuras más convocantes en las temporadas teatrales de verano en Mar del Plata.

Respecto al romance entre Florez y Milei, la imitadora contó recientemente que tendrán un nuevo encuentro en La Feliz, ya que este sábado es el cumpleaños de la artista.