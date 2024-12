Entre lágrimas, Flor de la V se despidió de Intrusos con un emotivo discurso

Flor de la V se despidió de Intrusos, el ciclo que se emite por canal América, con un emotivo discurso al borde de las lágrimas, donde se mostró dolida y decepcionada por la resolución del canal.

En especial, la conductora se refirió a las formas en las que se manejaron con ella y sus compañeros, y dejó durísimos mensajes a los directivos.

El equipo de Intrusos

"Creía ingenuamente que no nos merecíamos este final, esta manera o esta forma. Ni yo ni mis compañeros" comenzó, haciendo una pausa para aguantar las lágrimas. "Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos, y muchos están en silencio ante esta situación".

"No podemos naturalizar la crueldad, nunca" agregó enfática, para luego pasar a los agradecimientos, donde pasó por todos los compañeros de panel, la producción y los guardias de seguridad del canal. "Nunca tuve una producción como esta" admitió.

Por último, cerró contando porqué llegó a las lágrimas a la hora de despedirse. "No saben el placer que era trabajar acá, el disfrute. Nunca me fui enojada. He conocido a cada una de las personas que me han acompañado, y me han hecho mejor persona" cerró Flor de la V.