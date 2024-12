El fuerte reclamo que le hizo Mirtha Legrand a Fátima Flórez en su programa

Mirtha Legrand tuvo a grandes comensales en "La Noche de Mirtha", en la mesa estuvieron presentes Marcelo Polino, Donato de Santis, el doctor Roberto Debbag, Georgina Barbarossa y la humorista Fátima Flórez a quien le preguntó de todo y más sobre lo que fue su relación con Javier Milei.

La Chiqui le consultó a ella si le dolió que el presidente la cambiara tan rápido, ya que tras la separación él se puso de novio con la conductora Amalia Yuyito González. Rápidamente, la imitadora subrayó que "Es parte de mi vida, es parte de mi pasado y me parece fantástico".

Luego agregó: "mejor voy a tomar un traguito de Champagne porque esto hay que digerirlo rápido... Yo creo que la vida continúa y cada uno sigue con su vida", sostuvo respecto a la relación con Javier Milei con quien se puso en pareja antes de que se convirtiera en presidente de Argentina.

Mirtha Legrand también le preguntó por su estadía en Las Vegas y los show que realizó en los Estados Unidos. La conductora le hizo una especie de reclamo sobre si a ella la había imitado en los escenarios estadounidenses y la actriz confesó que no, algo que sorprendió a todos los presentes.

El reclamo de Mirtha Legrand a Fátima Flórez:

Sin embargo, ella contó los motivos que la llevaron a no poder imitarla: "me pidieron que haga cantantes internacionales y me gustó mucho, fue un gran desafío", confesó Fátima respecto a los shows que brindó en Las Vegas y que marcó un nuevo sueño en su carrera profesional.