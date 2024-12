La curiosa taza escatológica que Cande, la hija de Marcelo Tinelli, usa para tomar té: "Hierbas de soret..."

Cande Tinelli continúa destacándose por su estilo único, que acompaña a su personalidad divertida y frontal. La hija de Marcelo Tinelli volvió a demostrar en una reciente publicación de Instagram que, a pesar de su fama y su imagen como diseñadora, sigue teniendo el humor que la caracteriza.

Además de coleccionar tatuajes, lo que pocos sabes es que la cantante y modelo también tiene un ojo para los accesorios. Desde fundas de teléfono a objetos decorativos para su día a día, Candelaria "Lelé" Tinelli suele mostrar sus hallazgos a través de sus redes sociales, y su último hallazgo provocó las risas de sus seguidores.

La divertida taza escatológica de Cande Tinelli

Fue su esposo, Coti Sorokin, quien capturó las imágenes de una curiosa pertenencia de su pareja: una taza en forma de inodoro, donde la diseñadora de moda toma su té por las tardes. La hija de Marcelo Tinelli reposteó la historia donde se la ve tomando de la peculiar taza a su propia cuenta de Instagram.

"Hierbas de soret...", escribió debajo de la imagen, bromeando sobre el sospechoso aspecto que toma su infusión de color marrón en la taza de inodoro. La peculiar elección decorativa de Cande Tinelli provocó las risas de sus seguidores y amigos, quienes dejaron sus comentarios en la publicación.

El furioso descargo de Cande Tinelli en redes sociales

Lamentablemente, no todo es risas en las redes sociales de Cande Tinelli. Recientemente, la influencer volvió a compartir un descargo, esta vez en contra de la plataforma de Instagram. A través de una historia, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino criticó a la red social por censurar sus fotos.

El descargo de Cande Tinelli. Fuente: Instagram @candelariatinelli

Sobre un collage con varias imágenes de conjuntos de lencería que había subido previamente y que fueron eliminadas, Candelaria escribió: "También estoy HARTA de que me bajen las fotos en lencería. No entiendo realmente. ¿O sea, ahora no se puede ni subir una foto en bikini? Porque esas también me las denuncian, es increíble este mundo".

El problema de la censura es uno importante para el nuevo negocio de Cande Tinelli, quien se unió a la plataforma de contenido erótico "Divasplay" hace pocas semanas. "Cabezas de termo. Las pinchás y sale aire", agregó la modelo, furiosa.