Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, reveló picantes detalles de su vida íntima: "Yo soy activa"

Estanislao Fernández, mejor conocido como "Dyhzy", estuvo presente en el programa de streaming de Martín Cirio. En un momento de la entrevista, el joven se sinceró sobre su vida íntima y reveló detalles picantes.

Luego de contar que "entrena con uñas" y que fue algo con "lo que se amigó" porque "el género en su vida fluye", el hijo de Alberto Fernández explicó: "Con el sex*, particularmente, fue mucho también de descubrirme en estos últimos dos, tres años".

Dyhzy es hijo de Alberto Fernández.

"Yo estoy activa, a todo esto", comentó Dyhzy. "¿Sos activa?", le consultó Cirio al joven. "Yo soy activa, hace ya rato", respondió Fernández.

"¿Me estás cargando? Yo estaba seguro que eras pasivo. Es más, no te lo iba a preguntar porque dije 'es una pregunta como un poco... no sé", le confesó Martín a Dyhzy. "No, no tengo ningún drama en decirlo", aseguró el hijo de Alberto.

Esto fue lo que contó Dyhzy en el programa de streaming de Martín Cirio

Acto seguido, Martín Cirio le consultó: "¿Estás activa o siempre fuiste activa?". "Hace rato. A mí me pasaba de que no me sentía cómoda siendo pasiva. Es más, con este ex, el del problema, era pasiva, pero como que no sólo era eso, sino que el chabón como que tenía además un morbo de tipo 'solo yo te puedo cog** a vos', como un nivel de dominancia que, encima, a mí no me cabe", contó Dyhzy.

"Y esa fue como mi última relación tipo yo siendo pasiva. Siempre fui un poco versátil, pero tipo real que ya hace varios años que estoy full activa", añadió el joven.