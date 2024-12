"Con la bordeadora": la impensada respuesta de Eduardo Feinmann a Roberto Moldavsky que hizo llorar de la risa a todo su equipo

Eduardo Feinmann tomó por sorpresa a su audiencia cuando acotó en una divertida conversación con el comentario menos esperado. El abogado y periodista suele presentarse de manera impecable para realizar su trabajo, por lo que la inesperada interacción provocó una ola de risas.

Todo sucedió en el programa que el conductor de LN+ comparte con el humorista Roberto Moldavsky en Radio Mitre, "El pase de la mañana". Diseñado para ser un espacio de distensión entre Alguien tiene que decirlo y Lanata sin filtro, la sección vivió un hilarante episodio gracias al comentario de Feinmann.

Eduardo Feinmann estalló de la risa en Radio Mitre hablando de depilación

La conversación inició gracias a Moldavsky, quien confesó ante sus compañeros de radio que recientemente se había realizado una depilación definitiva en la espalda, para controlar un poco su situación de vello excesivo. Los demás locutores no pudieron evitar preguntarle hasta qué punto se extendió el proceso, descendiendo en una seguidilla de hilarantes insinuaciones.

Después de unas buenas bromas, el comediante reconoció que, si bien consideró la idea, no se atrevió a tanto por miedo al dolor que implica el procedimiento: "No me atreví a lo que me recomendaron acá las chicas, que ya que estaba ahí...", comentó, dándole la palabra a sus compañeras.

Jesica Bossi decidió dar las explicaciones: "Le dijimos, hacete a fondo, que no quede ni uno, y en la zona baja hacete una pasada para reducir la intensidad", confesó, refiriéndose delicadamente a la zona trasera del cuerpo de su colega radial. La idea de las mujeres provocó risas en el estudio, y el impensado comentario de Eduardo Feinmann.

"El pase de la mañana", con Eduardo Feinmann y Roberto Moldavsky. Fuente: Instagram @eduardofeinmann

Confundido sobre la técnica que se aplicaría para dar "una pasada", el periodista político preguntó: "¿O sea, con la malezadora? ¿Con la bordeadora?". Moldavsky quedó fascinado con la idea, agregando: "Los esclavos de la película hacen eso, entran con la hoz".

Las risas estallaron en la pecera de Radio Mitre, y el mismo Feinmann no resistió esconder el rostro entre las manos para desahogarse cuando la producción pasó un sonido de cortadora de pasto por los parlantes. "Son pastos bastante crecidos, están secos", agregó Moldavsky, cerrando el tema.