El legendario artista que tildó a Eduardo Feinmann de brutal, inhumano y fascista

Luego de que Eduardo Feinmann hiciera un controversial comentario desde LN+, el legendario productor y artista Pepe Cibrián salió con los tapones de punta desde un programa radial.

Concretamente, Feinmann había expresado durante un debate que "la sociedad no quiere ser villera y tener papás pu...". La frase que levantó repudio en las redes sociales, fue pronunciada por el periodista al criticar a una joven militante que le extendió un agradecimiento sobre su identidad a Cristina y Néstor Kirchner.

El comentario de Eduardo Feinmann que indignó a Pepe Cibrián

En interacción con Esteban Trebucq e Ignacio Ortelli, Eduardo Feinmann se despachó con su opinión que no pasó desapercibida. Invitado al programa No desesperen (Radio 10), Pepe Cibrián comenzó su descargo contra el conductor al explicar: "Mi padre, ¿lo conociste? José Cibrián, marido de Ana María Campoy. ¿Te acordaste? Sí, acordate. Fueron mis padres, los padres de un ciudadano ilustre, galardonado por defender el matrimonio igualitario"

Luego, Cibrián siguió firme en referencia a su padre recordando: "Obvio, un senado put... le otorgó el diploma galardón Faustino Sarmiento por haber peleado por su ideal put... ¡Acordáte! Él no fue put... pero me dijo que uno era hombre en la vida no en la cama. Y peleó en la guerra civil española contra el fascismo a los 19 años en la batalla del ebro y se tuvo que exiliar junto a los suyos y nunca mas volver".

Pepe Cibrián arremetió contra Eduardo Feinmann. Foto: Archivo.

En tanto que en directa respuesta a los dichos de Eduardo Feinmann, Pepe Cibrián estalló: "Y vos, pequeñito en todo, me insultás porque sí, cuando 15 años traté de adoptar 3 o 4 hermanitos de la calle para darles amor y dignidad. Y mi discurso en el senado dicen que ayudó a la que la ley se promulgara. Supongo con tu dignidad de macho bajito tendrás varios niños de la calle adoptados para darle la dignidad de un 'no' pu.... No lo dudo. Realmente, reconozco, sos bajito. Los bajitos tienen la fantasía de ser altos. Aceptalo. No lo sos. Una gran decepción".

Finalmente, Pepe Cibrián destrozó a Eduardo Feinmann al decirle: "Pensé no eras tan brutal. Inhumano. Fascista. Vos sos fascista. Lo sos. Y hay miles de matrimonios de pu... y tortilleras, según nos definís, que están dando mucho amor a miles de niños mientras vos ves Netflix. Mejorá la sociedad. Crecé en estatura de hombre y dejá que los padres put... demos amor. De eso no entendés nada. No te importará, pero te seguro nunca mas en mi put... vida pienso escucharte".