Así es el jardín de la China Suárez, al que Mauro Icardi denominó como un "paraíso"

En más de una oportunidad, María Eugenia "la China" Suárez definió a su casa como su refugio. La actriz vive junto a sus tres hijos en una lujosa propiedad ubicada en el country Chacras de Murray, en Pilar. Una de las áreas más destacadas del caserón es sin dudas su extenso jardín, un espacio en el que supo combinar naturaleza y diseño. De acuerdo con las versiones que la vinculan sentimentalmente con Mauro Icardi, el jugador del Galatasaray, habría definido al jardín de la China como un "paraíso".

La casa de la China Suárez se destaca por su estilo campestre clásico. Esta propiedad, valuada en casi un millón de dólares, se encuentra en un terreno de siete hectáreas. Cuando adquirió la vivienda, la China todavía estaba en pareja con Benjamín Vicuña. Tras su separación del actor chileno, en 2021, la actriz siguió adelante con el proyecto de reforma. Hoy, disfruta del caserón acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio, sus tres hijos.

El jardín de la China Suárez es el refugio de la ex Casi Ángeles. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

En sus redes sociales, la actriz compartió varias imágenes del jardín. La galería, que inicialmente tenía pisos de ladrillo, fue renovada con porcelanato de estilo damero. Del diseño original, la China mantuvo el techo cubierto de plantas naturales: allí se aprecia una de sus favoritas, la glicinia japonesa con flores lilas. Para realzar el ambiente, la protagonista de "Linda" incorporó tiras de luces.

Mauro Icardi definió al jardín de la China Suárez como "un paraíso". Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

Claro que el jardín no es el único sector destacado de la casa de la China Suárez. El salón principal incluye una chimenea a leña, pisos de madera y una biblioteca de estilo clásico. Además, uno de los espacios más originales es el microcine montado en el altillo, diseñado por la firma Jazmeen Deco. Este sector cuenta con ventanas en el techo y grandes almohadones que invitan a recostarse a mirar una serie o una película.

La casa de la China Suárez está emplazada sobre un terreno de siete hectáreas. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

Los baños, tanto el de invitados como el de la habitación principal, también fueron renovados según el criterio de María Eugenia. En ese sector de la casa se destaca la bañera de piedra rosa, un fino modelo de la marca Holstein. Más allá de este llamativo lujo, la propiedad entera cuenta con detalles de diseño únicos, como paredes de ladrillo visto pintadas de terracota y aberturas verdes.

La casa de la China Suárez se ubica en el country Chacras de Murray, en Pilar. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

La China Suárez tuvo que responder una incómoda pregunta sobre Mauro Icardi

El pasado miércoles, la China Suárez fue abordada por periodistas a la salida de un evento. Los cronistas de espectáculos querían saber acerca de su presunto vínculo con Mauro Icardi. La actriz es señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y el futbolista del Galatasaray, el famoso "Wandagate" que por estas horas ocupa casi todo el aire de los programas de espectáculos.

Uno de los periodistas le preguntó si elegiría a Icardi para que fuera su novio. La China evitó dar una respuesta contundente. "No tengo nada para decir, me están empujando", expresó la ex Casi Ángeles, mientras trataba de llegar a su auto rodeada por cámaras y micrófonos.

La pregunta por Icardi está vinculada a las acusaciones de Wanda Nara contra la actriz. La conductora de Bake Off 2024 aseguró que la China intentó conquistar a Icardi cuando ella todavía estaba en pareja con el delantero. A ese escándalo se le sumó un audio del futbolista que fue difundido en LAM (América), en el que Icardi le expresó a la periodista Yanina Latorre su deseo de ponerse en pareja con la China. "Ojalá me dé bola", fueron las palabras del jugador. Desde entonces, a la actriz y al jugador rosarino se los vincula sentimentalmente.