El tumultuoso romance de Susana Giménez y Carlos Monzón, con amenaza de muerte, encuentros fogosos, violencia y tapas de revistas

La vida romántica de Susana Giménez estuvo llena de escándalos, pero una de sus relaciones más polémicas fue con Carlos Monzón. La diva de los teléfonos anunció en su programa de Telefe que dejó atrás el amor, pero el recuerdo de su romance con el boxeador y femicida es uno que marcó para siempre la farándula argentina.

El romance entre los dos mediáticos comenzó cuando ambos fueron contratados para protagonizar "La Mary", la exitosa película de los 70' que marcó la carrera de Susana Giménez, quien bautizó su lujosa mansión en Punta del Este en su nombre. La química en el set fue inmediata, pero había un problema: los dos estaban casados.

Los primeros años de Susana Giménez y Carlos Monzón: encuentros furtivos y amenazas de muerte

Susana Giménez y Carlos Monzón se conocieron filmando una película. Foto: Buenos Aires Cultura

A sus 29 años, Susana estaba casada con Héctor Cavallero, mientras que Monzón, con 34, seguía en pareja con Pelusa, madre de sus hijos. La relación del boxeador era turbulenta hace años, llegando a involucrar un tiroteo que dejó dos heridas de balas en su cuerpo. Este pasado turbulento contrastaba con la intensidad que pronto surgiría entre Monzón y Susana.

En "La Mary", el primer beso entre Susana y Carlos no fue solo un acto para las cámaras. Durante la filmación de esa escena apasionada, el director Daniel Tinayre gritó “¡Corten!”, pero ellos continuaron. La química evidente entre ambos generó risas cómplices detrás de cámaras, consolidando las sospechas de que algo más estaba ocurriendo entre ellos.

La conexión entre el deportista y la protagonista de "La Mary" era difícil de ocultar. Se encontraban a escondidas en sus trailers con frecuencia casi diaria, cuidándose únicamente de las visitas sorpresivas de Cavallero al set. Pero mientras ellos mantenían su romance en secreto, las señales no pasaron desapercibidas para Pelusa.

Pelusa tuvo dos hijos con Carlos Monzón, ex de Susana Giménez. Foto: Captura Cable & Diario

Un enfrentamiento directo ocurrió a la salida del teatro Astros, donde Susana trabajaba. Pelusa se presentó como "la mujer de Carlos" y lanzó una fuerte amenaza: "La próxima te meto un tiro en la cabeza". Fue el inicio de una serie de intentos por intimidar a la Su, que incluyeron perseguirla durante el estreno de "La Mary" en Santa Fe, obligando a que se organizara un operativo para evitar otro cruce entre las dos mujeres.

Décadas después, en 2005, Susana y Pelusa volvieron a encontrarse en un contexto muy diferente: su programa en Telefe. Allí, la diva pidió disculpas y afirmó desconocer que Monzón seguía casado al comenzar su relación. Pelusa, con actitud elegante, aceptó las disculpas, cerrando simbólicamente un capítulo de la vida de ambas.

Los buenos tiempos: el blanqueo de Susana Giménez y Carlos Monzón

El romance de Susana Giménez y Carlos Monzón fue una de las tapas más vendidas del Diario Crónica. Foto: Instagram @cronicatv

El miércoles 30 de octubre, el rumor se transformó en certeza. La edición vespertina de Crónica marcó un hito con un titular impactante que despejaba todas las dudas: "Monzón y Susana se fueron juntos". Acompañada de fotos que resultaban imposibles de refutar, la tapa del diario reveló que la pareja había viajado a Miami.

En medio del torbellino mediático, Susana expresaba con sinceridad su perspectiva sobre la relación. "Carlos es como un bebito grande. Pero me cuida y me protege mucho. Pienso que, a lo mejor, los dos nos necesitamos mucho, aunque creo que él me necesita mucho más que yo a él", aseguró sobre el último en su fogosa lista de amantes.

"Lo único que pido es que me dure el amor de ahora. Necesitaba tener a un hombre importante a mi lado, sentirme protegida, cuidada, amada. Todo eso lo encuentro con Carlos", agregó. Mientras convivían, Susana asumió un rol pedagógico, enseñándole a Carlos nociones de lectura, escritura y matemáticas, además de intentar inculcarle modales y normas de cortesía, en un esfuerzo por adaptar sus mundos distintos. Pero no sería suficiente.

Susana Giménez y Carlos Monzón, entre violencia y reconciliación

El turbulento romance de Susana Giménez y Carlos Monzón. Foto: Captura "La Mary"

La relación entre Susana Giménez y Carlos Monzón estuvo marcada por episodios conflictivos. Años después, Susana afirmó que Monzón la golpeó por única vez en una noche de celos descontrolados: "Me golpeó, en Nápoles, no me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotu... al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro: me pegó esa noche en Italia, fue horrible".

"Viajamos a Italia a filmar una película y estaba celoso de Luc Merenda, un actor francés que trabajaba en el film. El pobre tipo tuvo la desgracia de venir a saludarme a mi roulotte, que es como una casa rodante. Estuvimos hablando un minuto, lo juro. Y Carlos lo vio bajar. Y cuando vi que lo vio dije ‘Chau, listo’".

Susana describió cómo la situación escaló cuando Monzón regresó alcoholizado y agresivo. "Empezamos a discutir a los gritos, me fajó y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que en el pasillo caí en los brazos de su guardaespaldas, Gino, que me supo contener", confesó.

A pesar de estos episodios, la pareja solía reconciliarse con la misma intensidad con la que discutían. Así lo describió Monzón al periodista Rodolfo Braceli: "A la Susana yo le muestro una cosa que tengo y chau, se le acaba la bronca. Cuando me enojo yo, ella se pone unas botas, unos pantalones como de tigre, se mete perfume que trae de afuera y qué sé yo, ya no tengo más bronca ¡Vamos a la cama!".

El fin del amor: Susana Giménez termina con Carlos Monzón

Susana Giménez sostiene que ya terminó con el amor. Foto: Prensa Telefe

Cuatro años después de iniciado su romance, Susana Giménez anunció la ruptura en la revista Gente: "Se terminó. Para siempre. Si volviera sería una tonta. Yo no luché contra un hombre. Luché contra un destino. No puede cambiar, ni salir de su destino. Y ese mundo no es para mí. Es el mundo de la agresividad".

Sobre el momento de la separación, la Su recordó años después que fue un momento de gran valentía para ella: "Sólo recuerdo que dije basta y me sentí muy valiente. Había que enfrentarlo, porque reaccionaba pésimo. No era fácil. Pero lo tomó más o menos bien. Luchó para volver tres o cuatro veces, hasta que desistió. Y chau".