Los bloopers más graciosos de Susana Giménez al aire

Susana Giménez acaba de cerrar el año televisivo en Telefe y, como era de esperar, sus programas han mantenido esa combinación única de glamour, humor y espontaneidad que la caracteriza. Con invitados de lujo que han dado de qué hablar por las charlas en su living, como es el caso reciente de Wanda Nara, entre otros famosos, la diva cerró una temporada auspiciosa para el canal.

Durante más de cinco décadas de trayectoria, los bloopers que surgen en el programa son un clásico que refleja el encanto natural de Susana para enfrentar cualquier situación con una sonrisa.

Los bloopers de Susana Giménez al aire que han sido virales

Los errores en el programa de Susana Giménez han dado de qué hablar durante años. De hecho, en octubre de este 2024 Lali Espósito la visitó y hubo un malentendido de la producción, que interpretó erróneamente que la ex Casi Ángeles era experta en tarot. Con un despliegue de carisma, la cantante sorteó la situación con elegancia y terminó realizando una lectura de cartas en vivo para Susana. Sin embargo, la conductora no dejó pasar lo ocurrido y expresó su molestia al aire: “Los tarados entendieron que a vos te gustaba el tarot”.

Susana Giménez, al aire en uno de sus programas. Fuente: Archivo.

Otra situación incómoda se dio cuando L-Gante estuvo como invitado en el famoso living. La entrevista tomó un giro polémico, ya que Susana le preguntó sobre sus problemas legales, su experiencia en el episodio del secuestro que lo involucra y su relación con Wanda Nara. El cantante respondió con firmeza y mencionó detalles de su juventud, pero dejó en claro que no permitiría que nadie lo manipule. “Entiendo que soy chico, pero no me voy a dejar boludear por alguien mayor que yo”, apuntó.

Pero al margen de estas situaciones en las que estuvo involucrada la producción, Susana ha dejado perlitas televisivas de todo tipo durante estos años. Uno de los momentos más graciosos del 2024 se dio justamente en el primer programa, cuando recibió a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Al preguntarle al ex Boca por su madre, mencionó a Mónica, y en realidad se estaba confundiendo con la mamá del mediocampista del Atlético de Madrid. “No puede ser que el primer día ya me equivoque. No, no puede ser. Me van a matar. ¿Te imaginás? Bueno, yo leo y chau”, dijo la diva, para sortear la situación.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, con Suana Giménez. Fuente: Captura Telefe.

Otro blooper televisivo se dio en su charla con María Becerra, también este año. Hasta que en un pasaje de la conversación, la estrella de Telefe lanzó: “Estás trabajando muchísimo, ¿empezás unan gira por Europa? ¿Y primero cantaste con Coldplay, no?”. No llegó a contestarle la cantante ni a retractarse la propia Susana que, desde las gradas, bajó un "no...", en alusión a que la estaba confundiendo con Tini Stoessel. ¿Cómo salió de esa? “Yo estaba afuera, acuérdense que yo vivía en el campo”, dijo.

Ahora bien, durante todos estos años han sido muchas las situaciones que protagonizó. En una emisión llegó a decirle a un productor: "Damián, no estoy muy...?", hasta que un 'Susano' le advirtió: "Estamos al aire", entre risas.

Un dinosaurio... ¿vivo? La gran perla de Susana Giménez y otras situaciones curiosas

A lo largo de su exitosa trayectoria en la televisión, Susana Giménez acumula una gran cantidad de anécdotas que se han convertido en icónicas, conocidas popularmente como sus famosas “perlitas”. Uno de los episodios más recordados de todos ocurrió en 1993, durante una de sus famosas entrevistas en el emblemático living de su programa. En ese momento, tenía como invitada a Daisy Krieger Vasena de Chopitea, una prominente dama de sociedad y presidenta de COAS.

Mientras conversaban, la invitada mencionó que estaban organizando una exposición en la que habían incluido la presencia de un “dinosaurio de la Patagonia”. Con la curiosidad característica que la distingue, Susana, sin filtro y con su habitual espontaneidad, preguntó en voz alta: “¿En serio? ¿Vivo?”. La pregunta fue tan sincera como inesperada, lo que generó un divertido momento. Entre las risas de ambos, Daisy le respondió con mucho humor: “Esperemos que no”.

Además de este, Susana Giménez tiene en su historial varios momentos espontáneos y cómicos que se han convertido en recuerdos icónicos de su carrera. En una entrevista, mientras conversaba sobre el hallazgo de los restos de un dinosaurio carnívoro de hace tres millones de años, la conductora hizo una pregunta inocente pero inesperada: “¿Por qué le dicen carnívoro?”. Al escuchar que se alimentaba de carne, continuó con otra pregunta aún más curiosa: “¿Atacaban a los hombres?”. El entrevistado le explicó con humor que los seres humanos no existían en ese tiempo.

Asimismo, ha protagonizado otras situaciones igual de graciosas. En una entrevista con un niño que respondió correctamente que la capital de Argentina es “Buenos Aires”, la conductora agregó en tono jocoso que también podría ser “La Plata”. Otro momento memorable fue cuando un pequeño le mostró una salamandra durante una entrevista, y la reacción de miedo de Susana hizo que el anfibio se perdiera en el estudio de televisión. Con su característico estilo, intentó consolar al pequeño: “Guido, mañana te compramos cuatro si querés”.