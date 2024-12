Fin del misterio: revelaron cómo se hizo la entrevista de Susana Giménez con "La Mary" con Inteligencia Artificial

Los televidentes no podían creer lo que vieron en el último programa de Susana Giménez este domingo. La diva entrevistó a "La Mary", el personaje que interpretó Susana en la película homónima lanzada en 1974. Si bien se sabía que esto iba a ocurrir en la última trasmisión, nadie entendió lo que sucedió en la televisión.

Giménez recibió en el estudio a una persona que tenía su misma cara, pero hecha con Inteligencia Artificial. Las redes sociales explotaron al ver la situación, ya que todos trataban de entender cómo era posible este hecho.

Mirá la entrevista de Susana Giménez a "La Mary"

Al final de la nota, la conductora explicó: "Me pareció una cosa única en el mundo. Esto estuvo hecho con Inteligencia Artificial. Buscamos una actriz, más o menos como yo era en esa época, y le pusieron mi cara y mi pelo. Fue una idea de la producción. Yo al principio me negaba, decía '¿Qué? ¿Pero Inteligencia Artificial? ¡No, no quiero!'. 'Bueno, lo vas a hacer porque es brutal, tenés que ser la primera' (le dijo la producción). Y bueno, me encantó. Tiene un mes y medio de posproducción, tiene mucho trabajo y estuvo muy bien la actriz, no me pusieron el nombre acá, la felicité, estuvo amorosa, divina".

Luego de la repercusión que tuvo la entrevista, se conocieron nuevos detalles de esta increíble nota. La actriz que le dio vida a "La Mary" fue Jazmín Diz, Licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Por otro lado, el director creativo del proyecto y fundador de Furor Studio fue Juan Manuel Funes Szelagowski. El Deep Fake estuvo a cargo de Sebas Vaggi.

Jazmín Diz le dio vida a "La Mary". Créditos: X @noeantonelli.

"La Mary" fue un personaje que interpretó Susana en la película homónima de 1974. Créditos: X @noeantonelli.

Noe Antonelli dio detalles del proceso, que fue hecho con Inteligencia Artificial. Créditos: X @noeantonelli.

Juan Manuel Funes Szelagowski fue el director creativo del proyecto. Créditos: X @noeantonelli.

Noe Antonelli, periodista y pareja de Juan Manuel, mostró en X imágenes del proyecto y fue quien contó todos los detalles de esta magnífica idea. "La voz es un entrenamiento de IA de una recopilación de voces de Susana en entrevistas de la época, trabajado por el equipo de Paramount Alex Roy Menéndez, Leonardo Chiossone en Protools, Diego Rodríguez y Ezequiel Caldarola en edición", fue otro de los datos que dio.