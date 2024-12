La verdad sobre la posibilidad de que Viviana Canosa vuelva a la pantalla de A24

Tras un paréntesis fuera de los medios, Viviana Canosa volvió al ruedo nuevamente hace unos meses con un nuevo programa en Radio Rivaadavia. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular la versión sobre la presunta baja del ciclo para regresar a la pantalla de A24, y la conductora se encargó de aclarar los tantos.

Desde su cuenta de Instagram, la periodista Paula Varela había asegurado en que el envío de Viviana Canosa concluyó el sábado pasado. "Pregunté en la radio y me dijeron que es así y que ella lo sabe. No tiene que ver con una censura, sino que simplemente sus últimos editoriales no gustaron, sienten que no van acorde a lo que quiere transmitir la radio", había argumentado la especialista en espectáculos sobre la supuesta salida de la conductora de Radio Rivadavia.

"Le darían en otra radio del grupo un espacio para ella. Lo que dicen las malas lenguas es que esto sería una invitación a que Viviana sola tome la decisión de retirarse", siguió Varela.

Viviana Canosa habló sobre el rumor de su baja de Radio Rivadavia. Foto: Captura de video Radio Rivadavia.

Sin embargo, luego la periodista contó que Viviana Canosa le desmintió la versión sobre su baja de Radio Rivadavia. "Me dijo que no está anoticiada de que haya sido su último sábado al frente de su programa. Va a seguir trabajando, nadie le dijo nada de todo eso. Su contrato termina a fines de diciembre y ella decidió estar en Radio Rivadavia por cuatro meses porque tenía ganas de trabajar una vez por semana para dedicarse a la casa y a su familia", enfatizó Paula Varela.

De todas formas, Canosa tiene intenciones de cambiar su rumbo laboral en 2025, y dejar de ser parte de la grilla de Radio Rivadavia, aunque su destino no sería como se dijo la señal de noticias A24.."No va a continuar el año próximo, me dijo que no quiere renovar con Radio Rivadavia porque tiene ganas de hacer otra cosa. Se sumaría al streaming, a Bondi, está contenta con esa propuesta", concluyó Valera sobre el destino de la conductora.

Recordemos que recientemente se especuló con una posible vuelta de Viviana Canosa a la pantalla de A24, rumor que ella misma se encargó de desestimar en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece). "Para el año que viene hay muchas propuestas, pero no esa puntualmente, no me llamaron de A24", aclaró la periodista.

Viviana Canosa negó la versión sobre su regreso a la pantalla de A24. Foto: Captura de video A24.

En tanto que sobre la posibilidad de regresar al ruedo en A24 tras su escandalosa salida de tal medio luego de una gran polémica y acusando censura, Canosa aclaró: "Si tengo libertad, me gustaría trabajar en cualquier lugar. Tengo un montón de propuestas, muy buenas, así que estoy entusiasmada".