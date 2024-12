El EXCLUSIVO REGALO que Ben Affleck le hizo a JLo, su ex, por Navidad: ¿hay reconciliación?

A pesar de su separación y los trámites de divorcio en curso, Ben Affleck demostró que aún sigue queriendo a Jennifer Lopez. El actor de Batman sorprendió a J.Lo con un significativo regalo de Navidad. El ganador del Premio Oscar se reencontró con su ex para entregarle el presente.



El regalo que Ben Affleck le hizo a Jennifer Lopez por Navidad deja en claro que el actor conoce, quizás mejor que nadie, a J.Lo. Ben le obsequió un libro firmado por el mismísimo Marlon Brando, una auténtica leyenda de Hollywood. Ben compró ese regalo en la librería Mystery Pier Books, ubicada en West Hollywood, California. Según Louis Jason, propietario de la tienda, Affleck compró varios libros antes de reunirse con Lopez para almorzar en Soho House, un exclusivo club privado.

Ben Affleck le hizo un regalo especial a Jennifer Lopez para Navidad. Fuente: EFE.

Fuentes cercanas a la ex pareja revelaron que el regalo de Affleck tiene un valor sentimental para Lopez, admiradora del actor que dio vida a Vito Corleone, entre otros grandes personajes, en la saga de El Padrino. J.Lo es tan fan de Marlon Brando que el famoso traje que utilizó para su show en el Super Bowl 2020 estuvo inspirado en el actor fallecido en 2004.



“Ben le regaló el libro porque ella es fan, además de que su traje del Super Bowl estuvo inspirado en Marlon Brando”, indicó un allegado al protagonista de Batman en diálogo con el portal Page Six. Su reencuentro con Jennifer Lopez pone un freno a los rumores que sobrevolaban en torno al actor. Durante las últimas semanas, la prensa estadounidense reveló que Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner, otra de sus ex y madre de sus hijos.

¿Qué otros regalos le hizo Ben Affleck a Jennifer Lopez para Navidad?

Además del libro firmado por Marlon Brando, Ben Affleck le entregó a Jennifer Lopez regalos para los hijos de la cantante. J.Lo es madre de los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz, a quienes tuvo con el cantante y compositor Marc Anthony. En tanto que la cantante también le entregó presentes para los tres hijos que Ben tiene con la actriz Jennifer Garner.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencontraron para intercambiar regalos por Navidad. Archivo.

La historia de amor de Ben Affleck y Jennifer Lopez duró poco. La pareja se casó el 16 de julio del 2022 en una ceremonia realizada en Las Vegas. Dos años más tarde, en agosto del 2024, iniciarían los trámites para el divorcio.



El portal Insider, que también informó sobre el reencuentro entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, ratificó que ambos quieren seguir en contacto a pesar de que el divorcio está en curso. "No fue nada extravagante, sino más bien un gesto para celebrar las fiestas. Ben y Jennifer han mantenido una relación amigable a pesar de los procedimientos de divorcio en curso", contó el citado medio estadounidense.