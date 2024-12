Sin filtro: la opinión de los famosos tras el video de Yuyito González en traje de baño

Amalia Yuyito González es tendencia en las redes sociales y en los diferentes programas que cubren espectáculo luego del video que compartió en sus redes sociales. En el mismo sale modelando diferentes trajes de baño y el like de Javier Milei, pareja de la conductora, no tardó en llegar.

Sin embargo, fue blanco de críticas y en Intrusos en el Espectáculo fueron a dialogar con los famosos para ver que opinaban de la "primera dama" de nuestro país. Quien comenzó a opinar fuertemente fue Josefina Pouso, panelista del programa y dejó una contundente frase.

Pouso sostuvo que "Yuyito no ocupa el lugar de primera dama, no cumple ningún rol protocolar por lo cual porque le tenemos que exigir a ella", subrayó dejando en claro su parecer respecto al video que subió la periodista y conductora que tiene su programa "Empezar el Día".

Costa, panelista de Vero Lozano, expresó que "no me parece que en el lugar que ella está ocupando tenga necesidad de hacerlo en este momento. Pero cada una sabe cómo llega a fin de mes". Además agregó: "le gusta provocar, a mí me parece que no es necesario".

La opinión de los famosos tras el video de Yuyito González posando en traje de baño:

Robertito Funes fue otro de los periodistas que se expresó tras el video y comentó que "haga de su vida lo que quiera, no me molesta. Si al presidente le gusta Yuyito está bien, porque por algo la eligió... No es que se eligió a la madre Teresa de Calcuta". En el final subrayó que "hay ciertos protocolos que no le habrán dicho 'che tapate un poco sos la novia del presidente'".