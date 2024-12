Mirtha Legrand rompió el silencio tras humillar a Roberto García Moritán en pleno programa

La semana pasada comenzó a circular un rumor de un supuesto cruce feroz entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán mientras se encontraban grabando la edición de "La Noche de Mirtha" del sábado 21 de diciembre. Todos estaban esperando el sábado para ver lo que pasó y quedaron sorprendidos.

Es que Mirtha estuvo más filosa que nunca con García Moritán y aseguró en una de sus letales frases que el exministro de la Ciudad de Buenos Aires que no era tan importante y que a ella le importaba más cuando era el marido de Carolina Pampita Ardohain que cuando fue funcionario.

Tras la pelea, el director de cámara del programa habló en "A la Tarde" y sostuvo que se editaron cosas para cuidar a la conductora, ya que habría frases más fuertes. En medio de todo esto Moritán rompió el silencio con una publicación en Instagram que sorprendió a todos.

"Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido", sostuvo en la descripción del posto que subió a las redes tras la escandalosa cena.

La palabra de Mirtha Legrand tras la escandalosa cena con García Moritán:

La palabra de Mirtha se hizo esperar pero finalmente llegó. En LAM fueron a buscar a La Chiqui que no tuvo ningún problema en dar declaraciones: "fue tensa (la charla)" aseguró la conductora pero esto no fue todo y el periodista le preguntó si le creyó y allí la diva fue letal: "Algunas cosas si y otras no... Pero bueno está muy dólido él también". Esta charla fue posterior a la grabación que salió al aire el sábado 21.