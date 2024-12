La conductora de streaming que sufrió una crisis de pánico y debió ser hospitalizada

La conductora del programa de streaming Tarde de Tertulias, emitido hasta este mes en Luzu y ahora parte de la programación de Olga, Marti Benza, sufrió una crisis de pánico y debió ser hospitalizada.

Así lo contó la propia joven, quien compartió una foto suya en una cama de hospital y una breve reflexión sobre lo sucedido el día viernes, mientras transitaba una importante avenida de la Ciudad de Buenos Aires de camino a la última edición de su programa.

“Buenas, aparezco. El viernes tuve que faltar al último programa de TDT porque tuve unos problemitas en el camino hacia el programa” comenzó contando en las historias de su perfil de Instagram.

“Estaba manejando y me agarró una crisis de pánico en plena avenida Cabildo. Fue agónico. En el momento pensé que no la contaba” siguió, señalando que la zona donde sucedió era relativamente al canal, aunque también una zona muy transitada. Por último, cerró con un mensaje positivo y demostrando que se encuentra mejor “Ya me dieron el alta, ¡arriba la salud mental!”.

La imagen que compartió la influencer

Marti Benza es una de las revelaciones del streaming en el 2024. El programa que conduce, Tarde de Tertulias, fue uno de los mejores del año fuera del prime time, lo que derivó en que fuera buscada por Migue Granados para trasladar su equipo a Olga, desde donde seguirá demostrando su talento en 2025. Evidentemente, la exposición también le jugó una mala pasada y un fuerte llamado de atención para lo que será un año intenso.