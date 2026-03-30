Comer, rezar, ladrar: de qué trata la nueva comedia dramática de Netflix que reversiona un clásico
El 1° de abril Netflix llega con una película que llegará al corazón de la audiencia. Ideal para disfrutar en familia.
Abril llega cargado de estrenos en Netflix y el primer día del mes la plataforma estrenará una comedia alemana para reír. “Comer, rezar, ladrar”, es una reinterpretación libre del best-seller de Elizabeth Gilbert, pero con una gran diferencia. En este caso la búsqueda de la iluminación tiene cuatro patas.
Netflix: la reversión de un clásico
La historia original rondaba en Italia, India e Indonesia a través de la mirada de una mujer en crisis. En cambio, en esta producción de Netflix aparece Cooper, un Golden Retriever que luego de perder su hogar y su rutina decide emprender un viaje épico.
La película no solo trata de un viaje de mascotas, sino que utiliza la estructura del clásico para explorar temas como la lealtad, la pérdida y el disfrute y alegría de vivir en el presente.
La trama de la película se divide en los tres actos icónicos que dan nombre al título: comer, la aventura comienza en Roma donde Cooper descubre el placer de la gastronomía callejera y aprende que la felicidad puede estar en un trozo de pizza compartido; rezar, el viaje sigue hacia un refugio espiritual en India. Aquí se ve la conexión silenciosa entre los animales y los humanos.
Por último, ladrar. El cierre tiene lugar en las playas de Bali donde es el momento del reencuentro con la propia voz donde “ladrar” simboliza recuperar la confianza y encontrar una nueva familia, un nuevo propósito.