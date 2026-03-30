Comer, rezar, ladrar: de qué trata la nueva comedia dramática de Netflix que reversiona un clásico

El 1° de abril Netflix llega con una película que llegará al corazón de la audiencia. Ideal para disfrutar en familia.

Abril llega cargado de estrenos en Netflix y el primer día del mes la plataforma estrenará una comedia alemana para reír. “Comer, rezar, ladrar”, es una reinterpretación libre del best-seller de Elizabeth Gilbert, pero con una gran diferencia. En este caso la búsqueda de la iluminación tiene cuatro patas.

Netflix: la reversión de un clásico La historia original rondaba en Italia, India e Indonesia a través de la mirada de una mujer en crisis. En cambio, en esta producción de Netflix aparece Cooper, un Golden Retriever que luego de perder su hogar y su rutina decide emprender un viaje épico.

netflix Netflix la estrena el primer día de abril. Fuente: Netflix. La película no solo trata de un viaje de mascotas, sino que utiliza la estructura del clásico para explorar temas como la lealtad, la pérdida y el disfrute y alegría de vivir en el presente.

La trama de la película se divide en los tres actos icónicos que dan nombre al título: comer, la aventura comienza en Roma donde Cooper descubre el placer de la gastronomía callejera y aprende que la felicidad puede estar en un trozo de pizza compartido; rezar, el viaje sigue hacia un refugio espiritual en India. Aquí se ve la conexión silenciosa entre los animales y los humanos.

Por último, ladrar. El cierre tiene lugar en las playas de Bali donde es el momento del reencuentro con la propia voz donde “ladrar” simboliza recuperar la confianza y encontrar una nueva familia, un nuevo propósito.