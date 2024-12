El picante dato que dieron a conocer sobre el detrás de escena de la pelea entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron el momento más tenso del final del 2024. Todo comenzó cuando la diva le preguntó con mucha insistencia sobre el tema de la separación con Carolina Pampita Ardohain, La Chiqui fue al hueso y Moritán se sintió atacado.

Todo comenzó cuando ella le expresó "vos te hacés el bueno acá, te haces el buenito. ¿No hiciste nada? ¿No provocaste un escándalo espantoso?". Fue allí donde el exministro de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que la charla estaba teniendo un modo muy hostil que venía de Mirtha.

"Creo que estás siendo muy injusta Mirtha... Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica". Luego de esto, en el programa de Karina Mazzocco se comunicaron con el director de cámaras de Mirtha Legrand.

Pablo, quien se encontraba en el control en ese tenso momento, contó todos los detalles: "Se vivió una tensión importante en los momentos picantes...". Además, agregó que "fue tanta la tensión que cuando fuimos al corte fue un respiro para todos", aclaró respecto a la discusión.

El detrás de escena de la pelea entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán:

También dejó en claro que se editó bastante el programa para cuidar a Mirtha: "Se editó bastante"; expresó el director de cámaras y el panelista Damián Rojo le consultó si fue debido a que La Chiqui quedaba mal parada y la respuesta de Pablo fue un corto pero contundente "sí".