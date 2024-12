Sofi Martínez incomodó a Mirtha Legrand tras preguntarle sobre la infidelidad y la respuesta fue letal

Mirtha Legrand realizó un programa muy picante el sábado por la noche luego de las intensas peleas con Roberto García Moritán. Es que la diva insistió sobre la separación del exministro con Pampita y el tono de las preguntas no le gustó para nada al exmarido de la modelo y le puso los puntos.

"Creo que estás siendo muy injusta Mirtha... Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica", le expresó Roberto luego de que ella sostuvo que se estaba haciendo el "buenito".

Pero esto no fue todo y la noche siguió más picante que nunca, en una de las conversaciones que mantuvo con la periodista deportiva Sofía Martínez, se incomodó mucho la conductora por una pregunta muy íntima que le realizó la comunicadora respecto a las infidelidades.

"Hay un video viejo, donde hablás sobre la infidelidad. Si hay alguien que no la vio a esa entrevista, vos decís que no es tan grave, que si vuelven y construyen sobre el amor, vos apostás por la familia", comentó Sofi y esto fue lo que la incomodó a la conductora de El Trece.

Mirá el video:

Allí sostuvo que "la infidelidad es muy dolorosa ya sea del hombre o de la mujer, se sufre muchísimo", comentó La Chiqui. Luego Roberto García Moritán le expresó que le parecía que le estaba mintiendo, respecto a que ella no sufrió infidelidad en su vida y la conductora fue letal: "No te estoy mintiendo, yo de mi vida privada no hablo", sentenció.