Roberto García Moritán rompió el silencio tras la furiosa pelea con Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán estallaron de furia en la "mesaza" del sábado 21 de diciembre. El programa contó con la presencia de la periodista deportiva Sofi Martínez, el periodista Franco Mercuriali y el actor Eduardo Blanco, todos ellos quedaron sorprendidos luego de la pelea.

Todo comenzó cuando La Chiqui intentaba sacar información sobre la separación del exministro con Carolina Pampita Ardohain. En un momento se cansó Moritán y le puso los puntos de manera contundente, algo que no le gustó para nada a la conductora y se lo hizo saber.

"Vos te hacés el bueno, acá te haces el buenito. ¿No hiciste nada? ¿No provocaste un escándalo espantoso?", expresó la conductora con un tono de voz firme y allí provocó la reacción de Roberto: "Creo que estás siendo muy injusta Mirtha... Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica".

La publicación de Roberto García Moritán. Foto: captura de pantalla Instagram/ @robergmoritan.

Lo cierto es que horas después de lo sucedido, el exfuncionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una contundente publicación. En la misma se puede ver a él junto a Mirtha y los demás invitados que quedaron sin lugar a dudas a un lado tras la fuerte discusión.



La discusión entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

"Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación!", comenzó expresando el político en su posteo. Luego agregó que "Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido. Ahora, a pensar en lo que se viene".