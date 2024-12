La fuerte discusión entre Roberto García Moritán y Mirtha Legrand: "Me estás tratando mal"

Mirtha Legrand volvió a tener grandes invitados en su "Mesaza" de todos los sábados por la noche en El Trece. La Chiqui invitó a Eduardo Blanco, Franco Mercuriali, Sofi Martínez y a Roberto García Moritán, con quien protagonizó un tenso comienzo de programa luego de las preguntas sobre la separación con Pampita.

La Chiqui es conocida por ir siempre al hueso y si hay algo que la destaca es la insistencia que tiene a la hora de preguntar para sacar información. Lo cierto es que Mirtha le consultó por las supuestas llamadas que habría encontrado Carolina y él lo negó rotundamente.

Pero esto no terminó allí y siguió durante algunos minutos. Mirtha le preguntó por el supuesto escándalo en la casa de Santa Bárbara, donde Pampita habría llegado y se puso a llorar desconsoladamente luego de ver el estado en el que estaba la vivienda, Roberto ante esto sostuvo que "Si ese evento llegó a existir, yo no tuve absolutamente nada que ver".

Esto hizo estallar a la conductora que le replicó fuertemente: vos te hacés el bueno acá, te haces el buenito. ¿No hiciste nada? ¿No provocaste un escándalo espantoso?", expresó. Allí Moritán no se quedó atrás y le contestó fuertemente a Mirtha que no se quedó callada.

El tenso momento entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán:

"Creo que estás siendo muy injusta Mirtha... Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica", expresó el exministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esto, la diva expresó: "La buenita no me voy a hacer con vos, yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar". Luego de esto, Roberto comentó: "Hay un tono muy hostil y te voy a pedir por favor que lo bajemos un poco", sostuvo el exmarido de Carolina Ardohain.