¿Reconciliación? Valu Cervantes habló de su relación con Enzo Fernández tras su separación: "El amor sigue estando porque..."

El fin de la relación entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández marcó un giro en sus vidas después de seis años juntos y la llegada de dos hijos, Olivia y Benjamín. Desde su regreso a la Argentina, la modelo supo encarar los desafíos con entereza, enfocándose en rearmarse y mantener un entorno armonioso para su familia. En una entrevista reciente, compartió reflexiones sinceras sobre su separación y los sentimientos que aún perduran.

Valentina Cervantes reveló que ella también se sorprendió de la decisión de Enzo y que nunca se imaginó lo que le estaba pasando. “Estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo. Hay cosas que todavía tengo que procesar, pero ya está, le dije que estaba bien, que lo aceptaba. A él le puede pasar que se enamora de otra persona o lo que le está pasando ahora... Si él no puede dar el ciento por ciento, está bien la decisión que tomó, yo no puedo hacer más nada”, expresó con calma.

Valentina Cervantes en Buenos Aires. Foto: Instagram @valucervantes.

Al hablar sobre cómo enfrentó el momento, la ex de Enzo Fernández mostró una actitud decidida. “Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses en hacer el duelo, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Sólo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”. Estas palabras dejaron en claro que lo único que le interesa en estos momentos es tener un vínculo sano con el futbolista por los hijos que tienen en común.

Sobre si todavía hay amor entre ellos, Valentina fue clara. “Creo que el amor sigue estando porque es muy difícil que se vaya tan rápido. Pero es verdad que van pasando los días y el amor de pareja se va diluyendo”. Su visión muestra un equilibrio entre la nostalgia y la aceptación de que ambos están tomando rumbos distintos.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes cuando estaban juntos. Foto: Instagram @valucervantes.

Además, descartó la posibilidad de usar a sus hijos como motivo para una reconciliación. “No, nunca pongo a los chicos en el medio porque primero hay una pareja. El día de mañana no me quedaría con un hombre por mis hijos, o tampoco quisiera que Enzo se quedara por ellos si es infeliz”. Con esta reflexión, la influencer reafirmó una vez más sus valores y su deseo de priorizar el bienestar emocional de todos.

Por último, al ser consultada sobre su futuro sentimental, aseguró: “Sí, apuesto a volver a enamorarme y a formar otra familia. Puedo salir de aquí y conocer a otra persona, nunca se sabe. Soy joven y tendría un millón de hijos”.

Los nuevos proyectos de Valentina que impulsan su crecimiento personal

Con energía renovada y nuevos objetivos, Valentina Cervantes aprovecha al máximo su regreso al país. Además del apoyo de sus familiares y amigos, encontró en el desarrollo de su carrera profesional una fuente de motivación para seguir adelante. Esta etapa de transformación le permitió descubrir nuevas oportunidades que evidencian también su capacidad para reinventarse.