Mirtha Legrand acorraló a Roberto García Moritán, él la acusó de maltrato y la diva lo aniquiló con una lapidaria frase

Horas antes de una nueva emisión del programa de Mirtha Legrand, Ángel de Brito filtró en LAM (América) los detalles de un picante cruce entre la diva y Roberto García Moritán, quien fue invitado para hablar sobre su ruptura con Pampita, y al no profundizar en los detalles que solicitó la conductora; terminó de la peor manera.

El ex de la modelo se sentó en un programa a hablar por primera vez sobre su separación, y Legrand no dudó en sacar las garras cuando el acusó que todos operaron en su contra para dinamitar su carrera política y su relación con Pampita.

"Mirtha le insistía todo el tiempo con que le había sido infiel a Pampita. 'Yo quiero saber de tu vida personal, y por qué te separaste'. Él esquivaba, hablaba pero hasta ahí". anticipó De Brito sobre la tensión entre Legrand y García Moritán.

Además, cuando la legendaria conductora le preguntó al invitado sobre los audios comprometedores que habría encontrado Pampita, Roberto García Moritán procedió a negar todo.

Mirtha Legrand destruyó a Roberto García Moritán

Decidida a ir por todo, Mirtha Legrand le reclamó al exfuncionario: “Este no es reportaje que yo esperaba de vos... ¿Venís acá y no te voy a preguntar?", En tanto que el acorralado comensal intentó ponerle freno a la diva reclamando: "Yo no esperaba esto, me estás tratando mal. Bajá dos cambios".

Acto seguido, Roberto García Moritán amenazó con irse, pero se quedó en la mesa. “No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”, protestó el ex de Pampita.

La lapidaria frase con la que Mirtha Legrand enterró a Roberto García Moritán

Entonces Mirtha Legrand optó por dejar al empresario de lado y dialogar con Eduardo Blanco, y sobre el final del cruce la conductora aniquiló al invitado con la lapidaria frase: “No sos tan importante, Moritán”