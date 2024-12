Yuyito González se sinceró sobre su relación con Javier Milei y confesó cuándo al presidente le da "asco" besarla

Yuyito González se despidió este viernes de su temporada al frente del programa Empezar el día (Ciudad Magazine), y para tal ocasión tuvo como invitado a Chiche Gelblung, con quien habló sobre el año difícil que tuvo a nivel mediático, y los constantes rumores de crisis con Javier Milei.

"Que estoy separada es una mentira, sigo siendo la novia", comenzó González en su descargo sobre las versiones de ruptura con el presidente. Además, la conductora aseguró que su ciclo televisivo seguirá adelante el año próximo desde marzo, contradiciendo así los rumores sobre su baja de la pantalla chica.

Más allá de que Yuyito González remarcó que su relación con Javier Milei sigue adelante, reconoció que no se mudará a la Quinta de Olivos, contradiciendo la afirmación que ella misma hizo hace unos meses de que en este verano se instalaría en la residencia presidencial.

Por otro lado, Yuyito González se jactó de que su programa estuvo en los portales durante todo el año, y que fue tendencia "más de dos veces" en Twitter. En tanto que cuando Chiche Gelblung le preguntó si Giorgia Meloni es competencia en cuanto a captar la atención de Javier Milei, la figura de Ciudad Magazine contestó: "No es competencia, para nada, es una colega de Javier. Es una persona a la cual respeto. Yo no tengo celos, no soy celosa. Soy una persona que me baso mucho en el respeto y en la lealtad, que es lo que hay entre Javier y yo".

Yuyito González habló sobre su intimidad con Javier Milei

Además, González enfrentó las críticas por su reciente aparición en el balcón presidencial de la Casa Rosada al cumplirse un año de la asunción de Milei. “Es mi novio. Él me invitó al balcón”, remarcó sobre la razón por la que estuvo en dicho espacio oficial.

En un momento de la larga entrevista, Gelblung indagó en la intimidad entre Yuyito González y Javier Milei, y cuando compartieron en pantalla el momento en que el mandatario besó recientemente a la anfitriona de Empezar el día, el icónico periodista le remarcó que lo hizo abajo del labio. "Lo que pasa es que yo ahí estaba maquillada como ahora, entonces no podés, a él no le gusta para nada, el tema le da asco. El rouge y eso le da asco", argumentó la novia del presidente.

Yuyito González reconoció que su relación con Javier Milei "no es fácil"

Sobre el final de la emisión de su programa, cuando Yuyito González se mostró rodeada por sus compañeros, se mostró agradecida, a la vez que se quebró y reconoció que su relación con Javier Milei "no es fácil".