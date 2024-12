Susana Giménez se equivocó y subió un video privado a Instagram: las capturas

Susana Giménez volvió a ser noticia por un error relacionado con la tecnología. La diva de Telefe, que en más de una oportunidad admitió no ser muy amiga de las herramientas digitales, volvió a pifiar en Instagram. Susana se confundió de video y subió uno privado. El descuido provocó la risa y los comentarios cariñosos de sus seguidores.



Mientras descansa en La Mary, la lujosa mansión que Susana Giménez tiene en Punta del Este, la diva compartió un par de publicaciones en las que dejó en claro que a Instagram no lo domina tanto como a las entrevistas.

Susana Giménez publicó en sus redes por error un video privado. Fuente Instagram @gimenezsuok.

Aunque no está claro el contexto exacto de las imágenes que publico, todo indica que el material compartido por Susana pertenece a un archivo privado de la época de la pandemia. Primero publicó una foto en la que se veían el pasto y parte de la laguna de La Mary. Luego subió un segundo video en el que se ve Mecha Sarrabayrouse recogiendo excremento de los perros. La hija de la diva está abrigada con una campera, ese detalle hace suponer que el video no es de ahora.



En medio de la grabación, la conductora mostró no solo su falta de manejo con la tecnología, sino también una pequeña confusión con el funcionamiento de la cámara. En un momento le preguntó a su hija “¿Para apagar qué se hace, la colorada?”, refiriéndose al botón de grabación. Mecha la corrigió explicándole que "la colorada, cuando tiene el círculo, está filmando. Cuando lo apagas…". Sin embargo, la respuesta quedó incompleta debido a que el video se cortó en ese instante.

Pero eso no fue todo. Después de los fallidos videos, Susana compartió una nueva foto en la que, debido a un error, se veía solo el dedo de la diva tapando la cámara, dejando la imagen completamente borrosa.

El episodio podría ir a parar a un compilado con los bloopers más graciosos de Susana Giménez. Pese a todo, los seguidores de la conductora aprovecharon el divertido episodio para expresarle su afecto incondicional.

¿Susana Giménez vuelve a Telefe en 2025?

La diva de Telefe cerró el año a principios de diciembre. El último programa de Susana Giménez puso fin a una temporada repleto de éxitos para la actriz. Tras su despedida de la pantalla, la conductora viajó a Punta del Este y se radicó en La Mary, la lujosa mansión que posee en la ciudad balnearia uruguaya.



Los rumores sobre el futuro de Susana en la televisión están a las órdenes del día. En su último programa, la actriz fue consultada por Santiago del Moro acerca de su continuidad en Telefe. En ese momento, la conductora respondió un breve "no creo". Esa declaración, sin embargo, no dejó en claro cuál es su deseo.



De acuerdo a La Pavada de Diario Crónica, Susana Giménez aún no firmó un contrato con Telefe para el 2025. De momento ni siquiera hay conversaciones iniciadas para un nuevo ciclo de su programa.