Ernesto Tenembaum no se guardó nada y fue letal con Jonatan Viale: "Odia a los homosexuales y..."

La noticia del despido de Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia ha dejado perplejo a más de uno. El periodista conducía el ciclo Esta Mañana, programa que inició en marzo de 2023 tras haber trabajado en CNN Radio desde Estados Unidos.

El propio comunicador no se quedó callado frente a esta situación y decidió exteriorizar una verdad oculta en su despido, que se entrelaza con supuestas presiones políticas desde el Poder Ejecutivo: "Estoy convencido de que mi postura crítica hacia Milei (Javier Milei) fue un problema. Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica. Me atacó en redes sociales y, según me dijeron, mi cabeza fue negociada".

Marcelo Longobardi fue despedido de Radio Rivadavia.

Este tema fue tocado por varios periodistas, entre ellos Ernesto Tenembaum. En ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Tenembaum analizó la decisión que tomó Radio Rivadavia con el comunicador: "Longobardi está tercero, no es un tipo para desperdiciar, es muy conocido, es popular. Si queres por el contraste por la línea editorial de la radio, que es muy mileista".

Fue allí que Ernesto entrelazó con Jonatan Viale y lanzó una serie de datos potentes de su posicionamiento ideológico: "Sobre todo el que le sigue a él, que es Jony Viale, que es un hombre que ha admitido que es de ultraderecha porque fue al congreso de la CPAC".

El periodista habló en su programa de Radio con vos sobre el desplazamiento de Longobardi.

"Un lugar lleno de ultraderechistas, gente que reivindica la inquisición y odia a los homosexuales y ahí está Jony Viale. Ahora, eso contrasta, uno puede ver que en ese contraste dañe el rating de Rivadavia, pero no, no pasa eso", expresó muy contundente Ernesto Tenembaum sobre Viale.