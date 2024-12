El particular gesto que tuvo Javier Milei con Yuyito González en medio de los rumores de separación

Los rumores de separación entre Javier Milei y Yuyito González han estado circulando desde hace algún tiempo, pero en estos últimos días tomaron fuerza luego de que se conociera que la conductora de Empezar el día dejó de seguir al presidente de la Nación Argentina en su cuenta de Instagram el pasado fin de semana.

Si bien la actriz aclaró en su programa emitido por Ciudad Magazine que ellos se encuentran bien como pareja, lo cierto es que hay varios indicios de que la pareja estaría en crisis.

La pareja confirmó su relación en agosto de este año.

De hecho, este jueves en LAM, Yanina Latorre contó: "Alguien muy cercano me dijo 'de pronto ya no va a haber mudanza'. Viste que ella dijo que se mudaba a Olivos en enero. 'Fijate las escenas del balcón'. Fue la semana pasada cuando hubo un acto de Gobierno que ella fue con un trajecito verde y al otro día fue al programa con el mismo traje, como si fuera al Martín Fierro, que eso no gusta".

Mientras los rumores de crisis entre ellos sigue creciendo, en las últimas horas quedó en evidencia un actitud de Javier Milei con Yuyito González en las redes sociales.

Este jueves, la conductora compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece con un vestido rojo por Navidad. Créditos: captura de pantalla Instagram Yuyitogonzalezok.

Todo comenzó cuando la modelo compartió una imagen en su cuenta de Instagram (@Yuyitogonzalezok) en la que luce un increíble y lujoso vestido rojo que lo combinó con unas sandalias doradas. En la foto aparecen regalos detrás de ella con motivo de Navidad.

"Navidad es Jesús" escribió junto al posteo. La publicación de la presentadora ya cuenta con alrededor de 2200 me gustas y entre esos "corazoncitos rojos" se encuentra el de Milei, un gesto con el cual el presidente podría ponerle fin a todos estos rumores de separación.

El presidente de la Nación Argentina le dio me gusta al posteo de la actriz. Créditos: captura de pantalla Instagram Yuyitogonzalezok.

¿Será que realmente el amor entre ellos sigue intacto?