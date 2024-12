Revelan audios impactantes del calvario que vivió Victoria Vanucci con Matías Garfunkel

Victoria Vanucci está teniendo unas semanas muy complejas luego de que ella misma publicó escandalosos videos donde se puede ver la violencias que ejerció Matías Garfunkel contra ella. En medio de todo esto, la chef rompió el silencio en el ciclo de "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco.

En el inicio de la charla, ella sostuvo que "no estoy nada bien, emocionalmente estoy todavía tratando de procesarlo. Quiero dejarles saber que en este momento Matías, está frente a un juez y me van a llamar por teléfono una vez que termine y cuando suene el teléfono los voy a tener que poner en espera", comenzó diciendo.

A medida que la conversación avanzó, desde el programa pasaron audios contundentes que grabó la propia Victoria y quien autorizó a que sean pasados en el programa, en ambos audios se puede escuchar el calvario por el que pasó y sigue pasando la actriz con quien es su exmarido.

"Sabés por qué yo te grabo, porque me mandaste a la cárcel y porque no confío en vos. Yo nunca te di un motivo a vos para que me hagas semejante barbaridad. Yo ya no tengo más nada con vos y no tengo tiempo para hablar con vos, tu bronca y tu veneno no te deja ver", expresó ella.

Los tremendos audios del calvario que vivió Victoria Vanucci con Matías Garfunkel

En otra parte del audio, se puede escuchar a Matías Garfunkel gritando muy fuerte mientras discutía con Vanucci: "En su momento necesitaba medicación, que vos me la quitaste. Vos me quitaste la medicación que me dio Gustavo en Argentina o vas a decir que es mentira".

Al escucharlo, Victoria con mucha sorpresa le respondió que "¿Vos me estás culpando a mí de que yo te la quité? Vos estabas tomando drogas distintas", sostuvo Vanucci respecto a por qué tomó la decisión de sacarle la medicación y también comentó que consumía cocaína. Por último, reveló que tomaba la droga mencionada "cuando yo estaba embarazada".