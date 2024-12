Laura Ubfal fulminó a una exparticipante de "Gran Hermano": "Mostraste que sos re..."

El pasado lunes 9 de diciembre, se llevó a cabo la primera Gala de Eliminación de Gran Hermano 2024. Delfina de Lellis quedó fuera del juego al obtener el 58,9% de los votos del público. Sin embargo, ocurrió una cosa nunca antes vista en el programa. La joven no quiso ingresar al estudio cuando el auto la trasladó desde la casa y Santiago del Moro comunicó la decisión de la eliminada. No obstante, comentó que este martes iba a participar en el debate del ciclo.

Este martes, Delfina estuvo presente en el debate del programa, donde habló sobre su juego y los panelistas también opinaron sobre el tema. Pero cuando Laura Ubfal habló, no se guardó nada y fue contundente con la joven.

Delfina de Lellis es la primera eliminada de la duodécima temporada del reality. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Estás acá porque El Supremo así lo que quiso desde el primer minuto. Yo creo que te marcó, te dejó afuera y la gente ya desde ese primer minuto te quería afuera", comenzó diciendo la panelista sobre las cosas que hizo mal de Lellis en "la casa más famosa del mundo"

Sin filtros, expresó: "Vos sos muy chiquita, por supuesto que tenés tiempo de aprender, pero a mí me pasa lo que le pasa a Santiago. Ver una chica como vos que entraste diciendo 'las modelos no somos tontas', mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano, porque te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying, queriendo ser una villana para lo que no te da la altura. Entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿No conocías el juego?".

Esto fue lo que Laura Ubfal le dijo a Delfina de Lellis en el debate de Gran Hermano 2024

"Sí, lo conocía. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije, pero sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban 24 hs. y a veces te olvidás. Así que, quiero pedir perdón de todo corazón si ofendí a alguien con algo de lo que dije, pero que yo no soy así y ahora lo voy a demostrar", le respondió sinceramente Delfina.

Luego, Marina Calabró se metió al tema y no coincidió con el calificativo "tonta" que le puso la panelista a la exparticipante, pero si compartió la opinión de Santiago del Moro. "También me llamó la atención que esos dichos vengan de una persona tan joven, y me llama la atención hoy que decís 'capaz no tuve filtro'. Y no se trata de tener filtro, se trata de que eso que dijiste no esté en tu esencia, de que lo 'desinternalices', si es que cabe la expresión", dijo la politóloga.

"Me parece que cuando uno pide disculpas también lo tiene que hacer de manera incondicional. 'Te pido disculpas' o 'les pido disculpas'. No es 'si molesté' o 'si ofendí'. Yo no comparto con Laura la calificación que te hizo porque todos nos equivocamos y nadie está exento, y más alguien de 18 años", cerró diciendo Marina.