El motivo por el que levantarían uno de los programas más exitosos de canal América y el incierto destino de su conductora

En medio del revuelo por la salida de Florencia de la V de Intrusos, este martes Jorge Rial aseguró que sumado a la baja de la mencionada figura, A la Tarde estaría con los días contados en canal América, mientras que su conductora, Karina Mazzocco, tendría un incierto destino en la señal.

En cuanto al ciclo en cuestión, por un lado Tomás Dente remarcó en El Impertinente (Net TV) sobre la decición de canal América: “Levantan el programa de Karina Mazzocco. Se lo acaban de informar a la conductora. Se barajaba que podía quedar afuera de la programación y ahora se concreta. Queda afuera ella y todo el panel de gente que factura. Hay gente que está en blanco en el canal, como Cora de Barbieri o Diego Esteves, pero vuelan todos".

Mientras que Jorge Rial coincidió desde su cuenta de X, primero manteniendo la incógnita sobre A la Tarde y Karina Mazzocco: "Se viene otra baja en la nueva programación de América TV. Programa de la tarde. El ciclo se termina. A la conductora van a tratar de conformarla con la posibilidad de otro proyecto a definirse en tiempo y espacio. No. No es Mariana. Ampliaremos".

Jorge Rial aseguró que A la Tarde saldrá del aire de canal América. Foto. X @rialjorge.

Más tarde desde Argenzuela (C5N), Rial mencionó que A la Tarde y Mazzocco llegan a su fin en canal América. "La van a llamar, y le van a decir lo mismo que Florencia. Le van decir ‘el programa no va más, pero tenemos un proyecto para vos'. Ella todavía no lo sabe, yo tampoco quiero decirle a Karina que la van correr... Le dijeron que va a estar en otro programa, pero no figura en la programación de América que yo conozco", detalló el conductor.

A la Tarde y Karina Mazzocco estarían por quedar desplazados de la pantalla de canal América. Foto: Captura de video América TV.

En tanto que sobre el motivo que determinaría la salida de A la Tarde, sería el mismo que se barajó ya desde fines de 2023, cuando se dijo que el perfil y los contenidos del programa no convencen a la cúpula directiva de canal América, y que más allá de que el rating acompaña a la propuesta, también vienen observando un desgaste en la identidad del ciclo, que no tiene que ver con el carisma de Karina Mazzocco, ni con el oficio de sus panelistas, sino con el agotamiento de una fórmula basada en los escándalos de familia en el mundo del espectáculo; que estaría llegando a su punto de saturación en el público.