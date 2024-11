Camila Homs rompió el silencio y habló sobre los polémicos dichos de Lizy Tagliani: "En ese momento..."

El pasado domingo 3 de noviembre, Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot; Camila Homs y José Sosa; y Micaela Viciconte junto a Fabián "El Poroto" Cubero, participaron en el reestreno del desafío Mi hombre puede, en el programa de Susana Giménez. Pero la polémica se desató cuando Homs ganó junto a su pareja cinco millones de pesos y un viaje a México y Tagliani la insultó en vivo.

"Cinco millones de pesos. Con la plata que cobra ella de la manutención. Estos gatos siempre tienen suerte. ¡Qué bronca! La suerte que tiene esta cornuda. Aguante Tini", lanzó duramente la conductora de La Peña de Morfi.

La modelo y su novio ganaron cinco millones de pesos y un viaje a México. Créditos: Prensa Telefe

En las redes sociales criticaron a Lizy por sus comentarios contra la modelo en el ciclo que conduce la diva y la presentadora tuvo que salir a pedir disculpas por aquel momento.

Todos esperaban la palabra de Camila Homs sobre este episodio en el programa de Susana Giménez y este jueves en Insiders, uno de los streamings de Telefe, rompió el silencio.

Esto fue lo que dijo Camila Homs sobre los insultos de Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez

"Es el día de hoy que no entiendo por qué tanto revuelo. En ese momento yo no la había escuchado para nada, después como ganamos festejamos con mi novio, pero al otro día me despierto y me habían bombardeado el teléfono. No se imaginan el nivel y me pregunté qué estaba pasando, por eso me metí en las redes y recién ahí me enteré de todo", comenzó diciendo la modelo.

"Después puse la repetición del programa y ahí escuché todo. Igual, todos conocemos el humor de Lizy, se re contra pasó, sí, no lo voy a avalar, jamás en la vida avalaría algo así pero creo que se hizo más grande de lo que fue. A mí me llegaron sus disculpas, pero lo que pasa es que yo prendía la tele y en cualquier canal estaba ella pidiendo perdón. Yo estoy segura de que no lo hizo con intención de odio. Igual también me chupa un huevo lo que digan de mí y más de una persona que, su día a día, se basa en el humor. Por mi parte todo bien. No me ofendí pero no estuvo bueno. Con ella no hablé porque me mandaron un mensaje reenviado. Ya está, ya pidió disculpas", expresó la participante de Bake Off famosos.