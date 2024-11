Diego Leuco se sinceró sobre el motivo de su renuncia a Radio Mitre tras once años de labor

Tras más de una década de labor en Radio Mitre, Diego Leuco dejará a fin de este año la emisora, y para despejar los rumores sobre una presunta tensión con los directivos de la empresa, el periodista se sinceró sobre la razón de su salida.

Desde 2014 hasta la actualidad, Leuco tuvo un gran recorrido en Radio Mitre, ya sea como columnista de Lanata sin filtro, o con programas propios como Volviendo a casa y Diego a la tarde.

En diálogo con Ariel López Cucatto de La Nación, Diego Leuco remarcó sobre su situación: "Tengo un vínculo espectacular con la radio, siempre estuve muy contento con el grupo de trabajo que se armó y disfruto mucho de hacer el programa. Pero estoy con muchas actividades y hablé con los directivos de Mitre y lo entendieron".

Diego Leuco deja Radio Mitre. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Por otro lado, Leuco dejó en claro que no se trata de un adiós definitivo al enfatizar: "Siento que es más una pausa, me encantaría volver porque Mitre es mi casa. Solo que el año que viene necesito más tiempo libre para nuevos proyectos".

Dejando en claro entonces tiene previsto realizar otras incursiones profesionales, Diego Leucoi detalló cómo es su rutina laboral en la actualidad más allá de su labor en Radio Mitre. "Estoy dirigiendo Resumido, un proyecto que me entusiasma mucho, que me presenta el desafío de hacer algo que nunca había hecho, que me permite tal vez aprovechar muchas herramientas que fui adquiriendo en tantos años haciendo aire para hacer un aporte desde otro lugar, que es el de productor, una faceta que me encanta y que siempre desarrollé, pero para proyectos que me incluían en la pantalla. Ahora quiero tener más tiempo para hacer cosas o productos para otros", explicó el periodista.