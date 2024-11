Wanda Nara y L-Gante ya no se esconden: terminaron a los besos en un live de Instagram

Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a sus seguidores al compartir una transmisión en vivo en Instagram, donde se mostraron juntos, protagonizando besos y dulces palabras de amor.

Durante la transmisión, la conductora de Bake Off Famosos y el cantante estuvieron acompañados de amigos en una cena y, a través de sus interacciones con los seguidores, terminaron compartiendo un cariñoso momento.

Al principio de la transmisión, ambos se dejaron ver muy cómplices y demostrando gran química. Cuando los seguidores comenzaron a preguntar sobre su relación, el cantante Elián Valenzuela aprovechó la ocasión y bromeó: "Si llegamos a 50 mil personas conectadas, le como la boca acá mismo".

Aunque aún no alcanzaban esa cifra, con más de 40 mil usuarios viendo la transmisión, L-Gante no pudo resistirse y besó a Wanda Nara, quien le recordó que aún no habían llegado al número prometido. "Bueno, es que no aguanté más", respondió el músico, entre risas.

La interacción siguió con una pregunta de Wanda Nara a L-Gante: "¿Me amás?" A lo que él contestó que siempre tenía que ser él quien iniciara este tipo de preguntas. Fue entonces cuando, en voz baja, Wanda le respondió: "Te amo", sellando el momento con otro beso que los seguidores pudieron disfrutar en vivo.

El momento en que L-Gante le da el beso a Wanda