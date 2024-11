Javier Milei lloró en vivo tras hablar de Karina Milei con Yuyito González

Javier Milei y Yuyito González están pasando el mejor momento como pareja. El mandatario le había expresado en la primera entrevista que si era elegido presidente de Argentina iba a volver y así lo hizo: Amalia recibió a Javier en "Empezar el Día" y a personas de confianza que tiene él en el Gobierno.

La periodista y el presidente tuvieron una charla amena donde contaron detalles de la intimidad que tienen como pareja. Pero en un momento, Yuyito le preguntó por Karina Milei, quien es la mano derecha de Milei en el Gobierno, y allí el presidente no pudo contener la emoción.

"Ella es el jefe... No hay ser humano en el universo como Karina. Sin ella nada hubiera sido posible, algunos imbéciles que dicen yo lo voté a Javier no a Karina, no entienden como funciona esto", comenzó diciendo Javier Milei respecto a la relación que tiene con su hermana y lo importante que es para él en el Gobierno.

La emoción de Javier Milei tras hablar de Karina

Además, sostuvo que "sin Karina no habría ni "La Libertad Avanza", ni hubiera habido diputación ni presidencia. "La verdad que Karina es de otra categoría", expresó el presidente dando a entender claramente que su hermana es parte fundamental de lo que lograron aquel 10 de diciembre cuando asumieron la presidencia del país.