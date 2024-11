El pedido de disculpas de Lizy Tagliani a Cami Homs luego de sus polémicos dichos en lo de Susana

El programa de Susana Giménez del último domingo sufrió un incómodo momento cuando Lizy Tagliani lanzó algunos gritos apuntando contra Cami Homs, durante un juego en el que competían junto a Sebastián Nebot, Mica Viciconte, Fabián Cubero y José Sosa.

La conductora, que estaba acompañando a su equipo y compitiendo contra Cami Homs, lanzó un par de comentarios que, a pesar de ser en tono humorístico, fueron bastante desafortunados, haciendo referencia principalmente al conflicto que vivió con Rodrigo de Paul, quien fuera su novio antes de empezar a salir con Tini Stoessel.

El momento del exabrupto de Lizy

Visiblemente arrepentida, Lizy no tuvo reparos en reconocer que estuvo mal, y pidió disculpas en su programa, Arriba bebé. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total" comenzó. “Le mandé mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas” se sinceró.

"Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho ,de corazón, que no me di cuenta" siguió ella, aclarando que después del programa incluso la saludó sin percatarse de su error.

“Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo. No tengo confianza, estuvimos en MasterChef, nos dijimos cosas muy lindas y le hice bromas. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años, ¿Cómo no me di cuenta?” se preguntó al aire Lizy.

Para finalizar, aclaró que seguirá haciendo chistes, pero no con otras personas. "Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona” y volvió a dejar en claro que entendería si la participante de Bake Off no acepta sus disculpas. "No es mi amiga y no tiene que soportar esta humillación".

Sus compañeros de mesa la escucharon atentamente, y estuvieron de acuerdo en que el tono del chiste sólo vale cuando se tiene confianza con la otra persona. “El tono del chiste con nosotros, que en la mesa manejamos el humor negro, somos picantes, redoblamos la apuesta... es para gente que tenés una determinada relación. En el programa de Susana, sacado de contexto podía ser absolutamente lógico que se lo tomara mal” cerró Lola Cordero.