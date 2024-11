Preocupación: Victoria Vanucci terminó internada tras el escándalo con Matías Garfunkel

En las últimas horas Victoria Vanucci y Matías Garfunkel protagonizaron un escandaloso ida y vuelta luego de los polémicos posteos de su exmarido. La chef salió a responderle duramente con fuertes videos en donde se podía ver a un Garfunkel furioso e insultando a la madre de sus hijos.

En su cuenta de Instagram, Victoria sostuvo que "Me tiró, me empujó, me pegó, me dice pu* frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos". Pero esto no terminó allí sino que luego compartió un fuerte video donde se la pudo ver llorando desconsoladamente.

"Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté", expresó en una parte.

El estremecedor llanto de Victoria Vanucci

Respecto a la situación con los hijos, ella subrayó que "Amo a mis hijos como nadie, trabajé todo lo que trabajé. Hay mucha maldad. No cometan los mismos errores que yo, que por pena después, te pagan así...". Luego de unas horas, Victoria volvió a preocupar a todos tras una foto que compartió.

La imagen que compartió Victoria en sus redes sociales. Foto: captura de pantalla Instagram/ @chefvickvannucci.

En la imagen que posteó en su cuenta de Instagram se le puede ver el hombro y la bata que te dan en los hospitales. Luego de todo el escándalo que protagonizó con Garfunkel, la chef no la está pasando para nada bien y terminó internada en un nosocomio.

El posteo de Victoria Vanucci en el hospital. Foto: captura de pantalla Instagram/ @chefvickvannucci.

En un posteo que realizó sostuvo que "En el día de ayer me golpeó la cabeza lo cual causó concussion head injury (conmoción cerebral) Mientras otros difaman, mienten .. yo muestro pruebas . Me duele el corazón más que la cabeza!", todo esto acompañada de una foto con el suero y en la cama del hospital.