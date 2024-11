El descargo de Victoria Vanucci entre lágrimas tras el agresivo cruce con Matías Garfunkel

Un nuevo y turbulento episodio se desató este viernes a la noche entre Victoria Vanucci y Matías Garfunkel. Luego de que la influencer publicara una serie de escalofriantes videos de su exmarido agrediéndola, el empresario respondió con alarmantes mensajes en los que vaticinó el peor final.

"Me tiró, me empujó, me pegó, me dice pu* frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos", había denunciado Vanucci respecto al cruce con Garfunkel, quien la acusó de maltratar a los dos hijos que la expareja tiene en común.

La impactante agresión de Matías Garfunkel a Victoria Vanucci

"Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté. Jamás me senti (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar", expresó en uno de sus tantos posteos Victoria Vanucci.

A su vez, la chef alertó sobre Matías Garfunkel: "Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental. Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!".

El consejo de Victoria Vanucci tras su violento cruce con Matías Garfunkel

Finalmente, entre lágrimas Victoria Vanucci remarcó a manera de descargo luego Matías Garfunkel la acusara de maltratar a sus niños: "Amo a mis hijos como nadie, trabajé todo lo que trabajé. Hay mucha maldad. No cometan los mismos errores que yo, que por pena después, te pagan así... So long my friends (Hasta luego mis amigos)".