El alarmante final que vaticina Matías Garfunkel tras su violento enfrentamiento con Victoria Vanucci

Durante la noche de este viernes, se produjo un violento episodio entre Victoria Vanucci y Matías Garfunkel, y mientras la chef e influencer publicó impactantes videos de la agresión, el empresario vaticinó desde sus redes sociales un alarmante final al conflicto.

Entre otras cosas, Garfunkel calificó sus posteos de "carta de despedida", y acusó a Vanucci de maltratar a los hijos que tienen en común. “Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levante la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”, comenzó el empresario contra su exesposa.

Luego Matías Garfunkel siguió contra Victoria Vanucci: “A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira. Ella es una gran mentira. Todo su ser lo es”.

Matías Garfunkel causó alarma con una seguidilla de mensajes. Foto: X @MGarfunkel2024.

Duplicando sus dardos, Garfunkel disparó contra Vanucci: “Ella es de la teoría, miente, miente que algo quedará. Y la verdad que no es así. Digan lo que quieran de mí. Pero sepan quién es ella. No se dejen engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida”.

“Les pido perdón a mis hijos, a mi madre. Ventura, si me preguntás cómo puedo dormir de noche te respondo. Todo fue un invento de ella. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos. No así ella que me ca* a palos delante de mis hijos. Hasta pronto”, suplicó Matías Garfunkel.

Matías Garfunkel apuntó contra Victoria Vanucci y esbozó un trágico final. Foto: X @MGarfunkel2024.

En tanto que para culminar su arenga contra Victoria Vanucci, y sembrando un sombrío presagio, el empresario deslizó: “Digan lo que digan, esa es Victoria Vanucci. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de pu*. Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Pero es ella quien me dio el empujón final para que actúe de esta forma. Así de enferma está”.