Sin filtro: la incisiva estrella que tildó a Susana Giménez de "gagá"

El domingo pasado, en la rendidora entrevista que Susana Giménez le hizo a Yanina Latorre, la panelista de LAM (América) le preguntó a la diva si le molesta que Moria Casán la critique sistemáticamente, entonces la icónica conductora de Telefe deslizó que La One hace eso para tener un poco de prensa, situación que desató una picante respuesta de la "lengua karateca".

"Ya no la oigo, ni entiendo por qué me critica. Nunca tuvimos ni un sí ni un no, ni en la revista ni en cine, que hicimos juntas. Lo hace para que le den un poco de prensa. Pero no sé por qué, sinceramente no sé por qué", había dicho Susana Giménez respecto a los habituales dardos que recibe de Moria Casán.

"Uno trabaja de esto y siempre hace cosas para que hablen de uno. Imaginate lo necesitada que estoy para buscar prensa", retrucó irónica Moria en diálogo con móvil de LAM (América) al referirse a los dichos de Susana.

Luego, fiel a su estilo punzante, Casán fue por más y destruyó a Giménez al sentenciar: "Me sorprende que diga o que piense algo, está re gagá".

El picante ida y vuelta entre Susana Giménez y Moria Casán

El picoteo entre las grandes estrellas del espectáculo argentino llama la atención ya que cada año que Susana Giménez ha estado al aire con su clásico programa, Moria Casán ha asistido como invitada y el intercambio siempre se ha dado en condiciones de complicidad y afecto. En tanto que según la opinión de algunos referentes de la prensa de espectáculos, La One estaría expresando su opinión sin filtro sobre la diva de Telefe por envidia o por discrepancia ideológica, ya que ambas están en las antípodas en lo que a filiación política se refiere.