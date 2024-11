El pedido de justicia de Gianinna Maradona a cuatro años de la muerte de Diego: "Queremos que nos escuchen"

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre del año 2020, desde ese momento toda la familia Maradona no para de pedir justicia. Dalma Maradona salió muchas veces a hablar del tema y en su momento sostuvo que "Espero que haya justicia de alguna manera".

En el mes de septiembre, la panelista de Bondi Live afirmó que "La verdad es que venimos bien. La justicia es un poco lenta pero estamos ahí atentos todo el tiempo. Hasta que empiece el juicio nos vamos a encargar de que toda la gente sepa lo que pasó", subrayó en su momento.

El 25 de noviembre pasado se cumplieron cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona y Gianinna se hizo presente en el Obelisco para pedir justicia por su papá. La hija de Diego habló con Intrusos y comentó que "venimos acá para que nos escuchen y se haga justicia".

El comunicado de Gianinna tras la marcha en el Obelisco. Foto: Instagram/ @giamaradona.

También agregó: "A mi papá lo mataron, mi papá no se murió", el periodista le preguntó quiénes eran los responsables y allí Gianinna no dudó: "Todos los responsables son los imputados y el jefe de esa banda operativa, que no puedo nombrar porque me hace juicio, es un abogado. Son cuatro años pero parece que no es real. Él siempre apoyó a todo el mundo y hoy exigimos justicia por él".

El fuerte pedido de justicia de Gianinna Maradona por su papá

El cronista de Intrusos le preguntó qué deseo pediría en medio de todo esto y Gianinna no dudo en decir que "si tuviera que pedir un deseo, pido que vuelva". La causa de la muerte de Diego tiene a ocho imputados, entre ellos se encuentran Leopoldo Luque (nerocirujano).