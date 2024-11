Yanina Latorre le reveló a Susana Giménez una cruda verdad sobre dos famosas que fueron a su programa: "Te mintieron"

El pasado domingo 24 de noviembre, Yanina Latorre visitó a Susana Giménez y ventiló todo sobre algunas figuras del espectáculo que están dando de qué hablar: Pampita; Wanda Nara; Nicki Nicole; entre otras más.

En un momento del programa, mientras la mediática revelaba la situación actual de Wanda y Mauro Icardi, la diva, totalmente desconcertada por lo que contaba Latorre, confesó: "¡Pero a mí me mienten! Porque vino acá...".

La panelista de LAM le dijo a Susana que dos famosas que fueron a su programa le mintieron. Créditos: Prensa Telefe.

"No, pará", la frenó Yanina a Susana. Y, sin rodeos, le dijo: "Todas te mintieron. Wanda, Pampita... te ven la cara, Susana". "Pero, ¿por qué?" le preguntó Giménez a la panelista de LAM. "Porque sos buena, ¡hay que ir más al hueso", le respondió la periodista.

"Que te venga Pampita, que te cobre una fortuna, se te siente acá, con cara de nada y no te cuente nada", agregó picante Yanina Latorre, refiriéndose a la entrevista que le hizo Susana Giménez a la modelo cuando fue a su programa. Asimismo, la comunicadora desmintió la versión que circulaba de que Pampita había cobrado 30 mil dólares por su presencia en el ciclo de la diva, y contó que en realidad le pagaron alrededor de 10 mil dólares, algo que confirmó Susana.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en el programa de Susana Giménez sobre Pampita y Wanda Nara

Un rato después, Yanina habló sobre Mauro Icardi: "Él está saliendo. A mí me mandaron videos con muchas chicas, está en Tequila soltero. No sé si está enamorado, para mí son todos locos tóxicos. No es normal todo lo que está pasando".

"Entre los dos se hicieron muchas cosas, pero lo que está haciendo Wanda ahora de verdad me parece un papelón. Creo que el cuerno que él (Mauro Icardi) le metió con la China (María Eugenia Suárez) no es para que se lo cobre de esta manera", expresó Latorre, y luego confirmó que el futbolista le fue infiel a la conductora de Bake Off famosos con "La China" Suárez.

Después de dar a conocer todos estos detalles, la conductora lanzó: "Bueno, no fue lo que me dijeron...". "¡Porque te mienten todos! Yo veía todas las notas que te dio Wanda, te operan, te dicen cualquier cosa. Vos llamame a mí que yo te digo la verdad", le contestó la panelista de LAM.