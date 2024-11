Marynés Breña habló por primera vez de la crisis con Guillermo Francella

Semanas atrás explotó una bomba que dio a conocer Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo sobre la separación entre Guillermo Francella y Marynés Breña. Lo cierto es que toda la familia mantuvo silencio hasta que Yoyi (hija) rompió el silencio en el programa de Florencia de la V.

Allí, la hija del actor había comentado que "Estamos todos bien, la verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, nos amamos y tenemos contacto. Está todo realmente muy bien. Tampoco tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo, es un tema de ellos".

Luego quien lo haría era el propio Guillermo Francella y el actor subrayó que "Como todo matrimonio, llevamos 38 años en total, entre noviazgo y casamiento, y estamos en esa meseta que cualquier cosa ocurre. No hay nada raro, somos una familia hermosa con mi mujer, con mis hijos, con este vínculo que tenemos. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, ninguna crispación".

Ahora quien decidió hablar aunque muy pocos minutos y sin entrar en detalles fue la propia Marynés Breña quien comentó: "Estamos muy bien los cuatro", comenzó diciendo tras la pregunta del cronista que se acercó de manera respetuosa a la mesa en donde se encontrab sentada.

La palabra de Marynés Breña tras los rumores de separación con Guillermo Francella

Luego agregó: "No te voy a hablar, no hablé nunca y no voy a hablar ahora. Estamos todos muy bien y le agradezco mucho", cerró Marynés despejando todo tipo de dudas. Además defendió a su cuñado tras la furia contra la prensa y sostuvo que "es una persona que quiero mucho, se sacó y es una persona que no está acostumbrada a los medios".