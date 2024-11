Luis Ventura fue contundente con Jonatan Viale tras abandonar los Premios Martín Fierro Latino: "No puedo permitir que un..."

El pasado viernes 22 de noviembre, se llevó a cabo en JW Marriott de Brickell en Miami los Premios Martín Fierro Latino, por segundo año consecutivo. Uno de los periodistas que estuvo presente en la premiación fue Jonatan Viale, quien ganó el Martín Fierro de Oro, pero cuando lo anunciaron, el periodista ya se había retirado del evento; algo que no le gustó en absoluto a Luis Ventura.

El presidente de APTRA reveló en el Secretos verdaderos cómo se vivió el detrás de escena de ese episodio. Primero, Daniel Ambrosino le consultó a Ventura si estaba enojado con el periodista por aquel momento.

Luis Ventura, presidente de APTRA.

"¡Déjenmelo procesar! Porque realmente ayer estaba a tal punto que Facundo, mi hijo, tuvo que sacarme el teléfono ¡Para que no atienda llamados así! ¡Indignado! Pero bueno, son cosas del temperamento de uno", respondió Luis.

"Yo les voy a decir sólo una cosa, y esto lo quiero decir, porque a la familia Viale, empezando por Mauro a quien adoré, con quien tuve una amistad pero también muchos zamarreos, y siempre volvimos porque no estaba en tela de juicio el cariño... y en el caso de Jonatan, con quien he tenido algún cruce, yo todo lo hago desde el cariño, cuando uno quiere, muchas veces tiene realidades y maneras de sentir. Lo que me pasa con Jony es lo mismo que me pasó con Facundo, cuando estuve distanciado durante tanto tiempo, y también con mi otro hijo Nahuel y, tal vez, en un futuro con Antoñito", sumó el comunicador.

Esto fue lo que dijo Luis Ventura en Secretos verdaderos sobre lo que ocurrió con Jonatan Viale en los Premios Martín Fierro Latino

"Hay cosas que yo no puedo permitir, siendo el presidente de una entidad, no puedo permitir que un fórmula uno, como es Jonatan, él no se puede permitir que su condición profesional lo lleve a tomar decisiones que, para mí, son erróneas. 'Me voy a tomar un vaso de agua que tengo sed' ¡No, papi, la sed te la guardás para otro momento! Andá y hacé los goles que tenés que hacer. Estamos hablando de un tipo que ya había ganado un Martín Fierro. Es como que un jugador diga '¡Ay, pensaba que ganaba el otro equipo entonces me fui a esperar al vestuario!' ¡No es así!", expresó Luis Ventura.