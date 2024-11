Graciela Alfano habló del supuesto romance con Pablo Escobar: "Él estaba enamoradísimo"

Graciela Alfano y Moria Casán visitaron el ciclo "La Divina Noche de Dante" que se emite por El Trece. En la charla hablaron de diferentes momentos de su vida y Dante optó por preguntarle sobre el rumor que circuló sobre un romance con Pablo Emilio Escobar, el narcotraficante más famoso de colombia.

Fue allí donde la exjurado del Bailando por un Sueño, sostuvo que no era un mito y que él quedó atraído por Graciela luego de conocerla en un evento: "No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán".

Además agregó que "Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo", en este momento Pablo Escobar no era líder del famoso y conocido Cartel de Medellín y allí Graciela subrayó: "Él no era todavía. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20".

"Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba. Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no", sostuvo Graciela Alfano respecto al encuentro que se dio entre Escobar y ella.

Graciela también subrayó que a Pablo "le encantaba la belleza" y sin lugar a dudas puso sus ojos en la actriz que optó por no enamorarse de quien iba a ser uno de los hombres más buscados por la Justicia. Lo cierto es que la vida de Alfano está llena de experiencias impresionantes.