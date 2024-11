"Put*rracas": un exvicepresidente de la Nación Argentina fue lapidario con Wanda Nara y estalló la polémica

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi está dando de qué hablar y en cada programa de televisión abordan este tema. Es el caso de Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri, donde este viernes hablaron sobre la situación entre la modelo y el futbolista.

Al concluir el tema, Carlos Ruckauf dijo "presente" en un móvil del ciclo para dar su opinión respecto a la crisis política que atraviesa Javier Milei y Victoria Villarruel. Sin embargo, el exvicepresidente de la Nación Argentina se metió en la polémica de Wanda y Mauro y lo primero que dijo en la emisión fue lo siguiente: "Pibe, si ves venir a una Wanda Nara, rajá".

En "Mañanísima" hablaron sobre el escándalo entre la modelo y Mauro Icardi.

Esto despertó el enojo de los panelistas, quienes salieron a defender a Wanda de este desubicado comentario. "Yo salgo corriendo cuando veo venir a alguien de la política", expresó indignado Lucas Bertero.

Sin embargo, lejos de pedir disculpas por lo que dijo, Ruckauf continuó con su crítica a Nara: "Y bueno, usted está defendiendo a alguien que la primera vez que la vimos tenía en la mano algo muy parecido a un micrófono, ¿o no se acuerda?".

Carlos Ruckauf insultó a Wanda y fue repudiado.

Usted está hablando de una tapa de Paparazzi donde a Wanda se le veía con un...", le respondió enojado Bertero y en ese momento, Majo Martino le explicó algo que no estaba entendiendo: "No, no habla de eso, Lucas... habla del famoso video prohibido, de eso habla".

Las cosas se pusieron cada vez más tensas ya que la mesa iba ganando en efervescencia y mientras sumaba críticas de las chicas y los muchachos que estaban allí, el exmandatario lanzó muy picante: "Mire, hay algunas que las conocemos también con el deportista o el futbolista de moda, en ascenso, y después los dejan por ese amigo del futbolista. Son ladronas, ¿entiende?".

Este fue el escándalo que se desató en Mañanísima por los insultos de Carlos Ruckauf a Wanda Nara

"Escuche una cosa, le guste o no, mal o bien, Wanda hizo su carrera, mucho o poco, sin robarle nada a nadie, en cambio hay algunos que viven toda su vida tomando la teta del estado", le contestó tajantemente Lucas Bertero. Totalmente furioso, Carlos Ruckauf le respondió a los gritos "acá hay dos cosas que empiezan con p, políticas y put*rracas", una frase totalmente inapropiada que provocó el estallido de los integrantes del panel. "Usted tiene hijas, no puede hablar de esa forma", le dijo Bertero al exvicepresidente. Carlos se levantó y abandonó la entrevista, mientras las chicas decían "y si una quiere ser una put*, cuál sería el problema".