La verdad sobre la salud de Jorge Lanata tras una serie de alarmantes versiones

Una serie de alarmantes versiones sobre un presunto agravamiento en el cuadro de salud de Jorge Lanata, circularon en las redes sociales este jueves, y desde Socios del Espectáculo (El Trece), Adrián Pallares se encargó de aclarar los tantos sobre el tema.

El conductor del mencionado programa de chimentos desmintió los rumores sobre la situación de salud de Lanata al puntualizar: "Me acaban de autorizar para poder contarlo. Acabo de escuchar un audio de Jorge Lanata, un saludo que le mandó a una persona muy cercana. Es un audio que esa persona me mandó y que no me deja mostrar pero se me puso la piel de gallina".

Entonces el periodista subrayó que de momento los profesionales que atienden a Jorge Lanata consideran que hay una evolución en su cuadro de salud.

"La verdad es que hubo mucho revuelo ayer, posteos desagradables y detalles de su salud pero yo puedo decir que Jorge Lanata está en un proceso de leve mejoría", explicó Adián Pallares.

Jorge Lanata permanece internado desde hace más de cinco meses. Foto: Redes sociales Radio Mitre.

Por su parte, hace algunos días Yanina Latorre detalló en LAM (América) que a Jorge Lanata le hicieron un procedimiento denominado gastrostomía, una intervención que no revistió de mayor complejidad y que es fundamental para que al conductor le puedan quitar la sonda nasal.

Si la salud de Lanata sigue la tendencia de recuperación, el periodista sería trasladado en los próximos días a un centro de salud donde comenzará su rehabilitación neurológica.