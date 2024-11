Griselda Siciliani le contestó a Sabrina Rojas tras sus polémicos dichos

Sabrina Rojas visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming y allí tuvo unos dichos bastantes fuertes sobre Griselda Siciliani, pareja de Luciano Castro. El conductor de LAM le preguntó sobre la relación con la actriz y ella fue totalmente contundente a la hora de hablar y expresó que tiene una "cuestión de piel".

"Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida. Es por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo... Tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vueltas las cosas", confesó.

Ante esto, Ángel le preguntó si lo dijo porque Luciano la engaño con Griselda y a la hora de referirse a esto, ella sostuvo que "No voy a decir cosas". Obviamente que en LAM fueron a buscar la palabra de Siciliani para escuchar la otra versión y allí fue muy sincera respecto a la relación con Sabrina.

"Leí lo que dijo Sabrina pero no lo ví, es diferente cuando lo ves y cuando lees. Yo no opino de nadie ni de nada que tenga que ver con mi vida y que no tenga que ver con mi trabajo", comenzó contando. Además se refirió a la relación entre ellas y dejó las cosas claras.

La palabra de Griselda Siciliani tras los dichos de Sabrina Rojas

"Lo que pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina, pero ya se que no es posible que todos te quieran. Cuando lees o escuchás que alguien tiene algo con vos, no me gusta". El cronista le preguntó si se tomaría un café con Sabrina y Griselda sostuvo que "no creo".