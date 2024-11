Cuál fue la declaración de Brandoni que causó el enojo de Mirtha Legrand

En el programa de anoche, Mirtha Legrand no se quedó callada y apuntó contra Luis Brandoni en plena mesa, marcándole una declaración del actor en la que criticaba parte del discurso de la conductora al haber sida galardonada en los Martín Fierro de Cine y Series.

Si bien el ex diputado intentó esquivar el tema y negar la crítica, Mirtha no acusó recibo de la respuesta y se ocupó de marcar su disgusto, fiel a su estilo. "Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito. Me criticabas que yo había mencionado al INCAA. Era simplemente para que no lo cerraran" le dijo.

Mirtha, quien fue una de las figuras del cine nacional durante varios años, hacía alusión a una respuesta que había dado Luis Brandoni luego de la gala, que estuvo marcada por varios discursos contra las políticas de Javier Milei y la gestión actual del INCAA, encabezado por Carlos Pirovano.

“No sé quién le dijo que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año” había sido su respuesta, para luego nombrar a la conductora. "No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el INCAA” agregó.

Evidentemente, a ella no le gustó nada que haya hecho ese comentario, y por eso se lo dijo de frente, en plena emisión de su programa, donde también se encontraban Soledad Silveyra, Adriana Salgueiro y Jorge Fernández Díaz.