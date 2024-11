Gerardo "Tato" Young reapareció con un mensaje a dos meses de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV): "Toqué la muerte de cerca"

El pasado viernes 20 de septiembre, Eduardo Feinmann y María Isabel Sánchez revelaron en Alguien tiene que decirlo de Radio Mitre que Gerardo "Tato" Young había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que había sido trasladado de urgencia en la noche del jueves a la Clínica La Trinidad de Palermo, donde fue operado con éxito.

A dos meses de aquel momento, este viernes el comunicador reapareció con un mensaje en su cuenta de X (@eltatoyoung) en el que dio algunos detalles de ese momento y contó su estado de salud actual.

El periodista había regresado de Bariloche tras acompañar a su hijo en su viaje de egresados.

"Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...", comenzó diciendo el comunicador.

"Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía...", continuó.

El mensaje que publicó el comunicador este viernes. Créditos: captura de pantalla X @eltatoyoung.

"En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca", concluyó Gerardo "Tato" Young su posteo.